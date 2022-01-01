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Паганини: Скрипач Дьявола Паганини: Скрипач Дьявола
Киноафиша Фильмы Паганини: Скрипач Дьявола Паганини: Скрипач Дьявола, 2013: актеры и роли
Paganini: The Devil's Violinist Паганини: Скрипач Дьявола 2013 / Германия / Италия
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15 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Паганини: Скрипач Дьявола, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Бернард Роуз Бернард Роуз Bernard Rose
В ролях
Дэвид Гарретт David Garrett Джоэли Ричардсон Джоэли Ричардсон Joely Richardson Андреа Дэк Андреа Дэк Andrea Deck Джаред Харрис Джаред Харрис Jared Harris Кристиан МакКэй Кристиан МакКэй Christian McKay Вероника Феррес Вероника Феррес Veronica Ferres Эндрю Тирнан Andrew Tiernan Хельмут Бергер Helmut Berger
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