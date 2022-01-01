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Паганини: Скрипач Дьявола
Паганини: Скрипач Дьявола, 2013: актеры и роли
Paganini: The Devil's Violinist
Паганини: Скрипач Дьявола
2013 / Германия / Италия
Трейлер
6.9
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Паганини: Скрипач Дьявола, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Бернард Роуз
Bernard Rose
В ролях
Дэвид Гарретт
David Garrett
Джоэли Ричардсон
Joely Richardson
Андреа Дэк
Andrea Deck
Джаред Харрис
Jared Harris
Кристиан МакКэй
Christian McKay
Вероника Феррес
Veronica Ferres
Эндрю Тирнан
Andrew Tiernan
Хельмут Бергер
Helmut Berger
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