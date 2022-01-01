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Киноафиша Фильмы Прошлое Прошлое, 2013: актеры и роли
Le passé Прошлое 2013 / Франция / Италия
7.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.7
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Прошлое, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Асгар Фархади Асгар Фархади Asghar Farhadi
В ролях
Беренис Бежо Беренис Бежо Bérénice Bejo Тахар Рахим Тахар Рахим Tahar Rahim Али Мосаффа Полин Бурле Pauline Burlet Джинн Джестин Сабрина Уазани Сабрина Уазани Sabrina Ouazani Бабак Карими Бабак Карими Babak Karimi Валерия Кавалли Valeria Cavalli
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