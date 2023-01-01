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Le passé
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2013 / Франция / Италия
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7.3
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20
голосов
Рейтинг IMDb: 7.7
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Вся информация о фильме
Каннский кинофестиваль 2013
Лучшая актриса
Победитель
Золотой глобус 2014
Лучший фильм на иностранном языке
Номинант
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