«Рок-шоу» - это документальный музыкальный фильм, выпущенный в 1980 и заново переизданный в наши дни в новом цифровом качестве изображения и звука.

В основу фильма лег концертный тур группы «Wings» по Северной Америке в 1976 году. Для записи использовались выступления с нескольких площадок: Нью-Йорк (4 песни), Сиэттл, Вашингтон (5 песен), Лос-Анджелес, Калифорния (15 песен+5 песен).

Дополнительно к фильму записано эксклюзивное интервью с сэром Полом Маккартни.

«Wings» (также известные как Пол Маккартни и «Wings») это британская рок-группа, созданная в 1971г. Полом Маккартни, его женой Линдой Маккартни, барабанщиком Дэнни Сайвеллом и гитаристом Дэнни Лэйном.