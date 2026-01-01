Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Coldplay: Live 2012
1 постер
Coldplay: Live 2012

Coldplay: Live 2012

18+


О фильме

Coldplay Live 2012 – это первый фильм группы за 9 лет, представляющий их новый альбом. Это запись мирового концертного тура «Mylo Xyloto», который с 2011 года собрал более трех миллионов зрителей.
Coldplay: Live 2012 - трейлер
Coldplay: Live 2012  трейлер
Продолжительность 0 минут
Год выпуска 2012
Режиссер
Пол Дадгейл
В ролях
Крис Мартин
Крис Мартин
Джонни Баклэнд
Гай Берримен
Уилл Чемпион
Все актеры и съемочная группа
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Трейлеры фильма
Все трейлеры
