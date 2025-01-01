Меню
Eliot А вот так? Представь, что пишешь ей сообщение, а потом прямо сейчас напиши его по-настоящему.
Birdie Успех — это миф. Любовь — единственная настоящая валюта. Когда всё это закончится, будет важно лишь то, как и кого ты любил.
Sam Я даже не понимаю... что ты во мне видишь? А? И как я могу быть уверен, что ты не свалишь, когда захочешь? Это же твоя жизненная философия, да? Когда жизнь подкидывает что-то получше, ты просто... сваливаешь. Верно?
Birdie Ты так думаешь? Думаешь, я просто сижу и жду, пока что-то получше появится?
Sam Ну, не знаю. Ты скажи.
Birdie Это был первый раз... когда я сказала парню, что люблю его. Ты представляешь, как х##ово было получить от тебя такой ответ?
Sam Так почему же ты здесь?
Birdie Потому что... Идиот... Ты мне нравишься... Веришь ты в это или нет. Так что, если ты думаешь, что я тебя не знаю, потому что не знаю, какой у тебя любимый д##терт, скажи прямо, чтобы я перестала фантазировать, что у нас может что-то получиться.
Scott Совершенно ясно, что этот парень полностью потерян и понятия не имеет, как разобраться в собственных поступках.
Sam Эм...
Scott И что мне нравится — он не понимает, как устроен настоящий мир...
Alan Верно.
Scott ...и он слишком боится показать себя настоящему миру, и это — зерна его собственной погибели.
Sam О, я не...
Scott Он — ребёнок. Он бродит один в лесу... верно?... Потерян в эфире своих неврозов. И это — серьёзная штука.
Alan Да. Он говорит, что ты написал идеальную тряпку.
Sam Идеальную тряпку?
Alan Да, идеальную тряпку.
Scott Ну, где-то к двенадцатой главе... и извините, что перебиваю... но именно к этому моменту в истории становится вполне очевидно, что я полностью на стороне девушки.
Alan Для меня это скорее главы десятая и одиннадцатая.
Sam Как ты можешь так говорить? Между ними нет настоящей связи. Это не его вина.
Alan Они были влюблены. Он просто не осознавал этого.
Scott Точно, и теперь ей остаётся только принять, что он абсолютно неумёх.
Alan Верно. Он имел это. Он потерял всё, потому что задушил её своим страхом. В конце концов, очевидно, что может быть только одно — он обречён быть одному. Это честно и просто.
Scott Ага.
Alan Он всех оттолкнул. Он будет продолжать это делать. Ему предстоит решить свои проблемы с мамой и всё такое.
Scott Он проведёт остаток жизни, калечимый тем, что не сумел показать ей любовь.
Alan И если он проснётся, то это будет после долгих лет и большого количества веществ.
Scott М-м.
Alan И к тому времени она уже переспала с половиной Манхэттена, так что ему она будет не нужна, романтика или нет — всё кончено.
Scott Да.
Birdie Меня зовут Берди.
Sam О, понятно. Извини. Эм... я Сэм. Эм... так меня зовут.
[прочищает горло]
Sam Пиши Пэм с буквой С.
Birdie О... значит... Спэм.
Sam Знаешь, буква П не читается. Это сбивает с толку.
[Обе смеются, но Джемили вздыхает]
Birdie Я бы *охотно* продолжила этот разговор, но... я
Sam [перебивает] Да, конечно. Извини. Да.
[Джемили]
Sam Извини, я тебя не заметил.
Jemily [Берди] Большой кофе, миндальное молоко, три пакетика сукрользы, две салфетки, зовут меня Эмили.
Birdie Приятно познакомиться.
Jemily [Сэму] Эмили, как Джемили, но буква Джей не произносится.
Sam [смеётся] Вообще-то, Джемили обычно пишется с буквой Г.
Jemily Правда? Ты знаешь хоть одну Джемили?
Eliot Чувак, ты в жизни не поверишь. У креветки сердце в голове. Это меня реально с ума выводит.
Sam Правда, Чич?
Eliot Да. Ой, извини. Тебя тоже накрыло? Ты сейчас начнёшь дергаться, как будто припадок?
Sam У меня не бывает припадков.
Eliot Ага. А как их тогда назвать?
Sam Это марихуановая ломка. Медицинский диагноз.
Gary У неё есть киска?
Sam Ты не мог бы просто сказать, где у неё G-точка?
Gary Она прямо над клитором, внутри киски.
Sam В этой группе женщин было столько же, сколько и инструментов. Вот в чём дело...
Sam Сэм, Берди: это была полностью мужская акапельная группа.
Birdie О боже.
Sam Да, мэм.
[пауза]
Sam Это... это была мужская группа, так что запомни... чётко.
Birdie О, тут нет ничего чёткого.
Gerard [говорит о зарплате] Как кто-то вообще мог украсть его и потом обналичить?
Birdie Я... я... не знаю.
Gerard Вот именно, гений. Я украл и пытался обналичить. Не вышло.
[бросает чек на прилавок]
Birdie Отлично. Ну...
