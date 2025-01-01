Scott
Совершенно ясно, что этот парень полностью потерян и понятия не имеет, как разобраться в собственных поступках.
Scott
И что мне нравится — он не понимает, как устроен настоящий мир...
Scott
...и он слишком боится показать себя настоящему миру, и это — зерна его собственной погибели.
Scott
Он — ребёнок. Он бродит один в лесу... верно?... Потерян в эфире своих неврозов. И это — серьёзная штука.
Alan
Да. Он говорит, что ты написал идеальную тряпку.
Alan
Да, идеальную тряпку.
Scott
Ну, где-то к двенадцатой главе... и извините, что перебиваю... но именно к этому моменту в истории становится вполне очевидно, что я полностью на стороне девушки.
Alan
Для меня это скорее главы десятая и одиннадцатая.
Sam
Как ты можешь так говорить? Между ними нет настоящей связи. Это не его вина.
Alan
Они были влюблены. Он просто не осознавал этого.
Scott
Точно, и теперь ей остаётся только принять, что он абсолютно неумёх.
Alan
Верно. Он имел это. Он потерял всё, потому что задушил её своим страхом. В конце концов, очевидно, что может быть только одно — он обречён быть одному. Это честно и просто.
Scott
Ага.
Alan
Он всех оттолкнул. Он будет продолжать это делать. Ему предстоит решить свои проблемы с мамой и всё такое.
Scott
Он проведёт остаток жизни, калечимый тем, что не сумел показать ей любовь.
Alan
И если он проснётся, то это будет после долгих лет и большого количества веществ.
Scott
М-м.
Alan
И к тому времени она уже переспала с половиной Манхэттена, так что ему она будет не нужна, романтика или нет — всё кончено.
Scott
Да.