[Коди зажимает Мэрису в удушающий захват между ног]
SabrinaВот так. Да, да. Держись! Выталкивай бёдра, выталкивай бёдра. Теперь сжимай. Сжимай. Сжимай, детка, сжимай! Давай. Держи, Коди, держи!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Joseph[Объявление нового соперника]Давайте взглянем на новичка, которая могла бы быть самой дочерью Сакмиуса. Насколько жестокими были испытания, через которые она прошла, какую боль она вынесла — Сабрина, за ней стоит следить. Кто мог ожидать такой эффективности в её последнем убийстве? Это заслуженно; это нужно почтить. Проведём Сабрину в её последний бой с тем, кого мы только что пожали! Да, замена. Правда, что финальная схватка с недавно выбранным новичком — это нечто новое, но не более удивительное, чем достоинство этой новой соперницы. Изабель Тосс, бывшая спортсменка колледжа, получившая полную спортивную стипендию в Нортвестерне. Сейчас она владеет спортзалом вместе с мужем и тренируется в бразильском джиу-джитсу. Захватывающе! Победитель этого единственного поединка станет нашим чемпионом!