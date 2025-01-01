Sammy Так что, надо спросить. Чем ты на самом деле зарабатываешь?

Jamie Что ты имеешь в виду?

Sammy [с недоверием] В твоём профиле написано, что ты занимаешься медицинскими претензиями. На самом деле ты ими не занимаешься.

Sammy [поражённо] Ты правда занимаешься медицинскими претензиями?

Jamie [смеётся] Да, правда занимаюсь!

Sammy [замечает её неловкость] Что? Давай, без осуждения.

Jamie Ладно, хорошо. В общем... Я раньше хотела стать профессиональным кикбоксёром. Сейчас хожу на занятия...

Sammy Кикбоксинг?

Jamie Да, знаю. Это отстой. Это...