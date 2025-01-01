Меню
Teresa Как ты думаешь, что будет, если... если мы просто решим не драться друг с другом?
Cody Не знаю. Наверное, спустится сюда и пристрелит нас обоих?
Teresa [Обдумывает ответ Коди] Как твоя мама?
Sabrina Ты понимаешь... зачем они нас сюда привели? У тебя есть дети?
Isabelle Нет.
Sabrina Тогда мне очень жаль, что у них твой муж. Вот как они заставляют нас сражаться. Если ты не будешь драться, они его убьют. Если проиграешь — тоже убьют.
Isabelle За кого ты сражаешься?
Sabrina [Сабрина смотрит на монитор] Давай, Коди, бей её!
[Коди бьёт Мэрису по лицу, затем Мэриса переворачивает Коди]
Sabrina Скинь её с себя!
[Коди переворачивает Мэрису]
Sabrina Молодец, молодец.
[Коди зажимает Мэрису в удушающий захват между ног]
Sabrina Вот так. Да, да. Держись! Выталкивай бёдра, выталкивай бёдра. Теперь сжимай. Сжимай. Сжимай, детка, сжимай! Давай. Держи, Коди, держи!
Joseph [Объявление нового соперника] Давайте взглянем на новичка, которая могла бы быть самой дочерью Сакмиуса. Насколько жестокими были испытания, через которые она прошла, какую боль она вынесла — Сабрина, за ней стоит следить. Кто мог ожидать такой эффективности в её последнем убийстве? Это заслуженно; это нужно почтить. Проведём Сабрину в её последний бой с тем, кого мы только что пожали! Да, замена. Правда, что финальная схватка с недавно выбранным новичком — это нечто новое, но не более удивительное, чем достоинство этой новой соперницы. Изабель Тосс, бывшая спортсменка колледжа, получившая полную спортивную стипендию в Нортвестерне. Сейчас она владеет спортзалом вместе с мужем и тренируется в бразильском джиу-джитсу. Захватывающе! Победитель этого единственного поединка станет нашим чемпионом!
Sabrina Я Сабрина.
Isabelle Понял.
Sammy Так что, надо спросить. Чем ты на самом деле зарабатываешь?
Jamie Что ты имеешь в виду?
Sammy [с недоверием] В твоём профиле написано, что ты занимаешься медицинскими претензиями. На самом деле ты ими не занимаешься.
Jamie [хмурится]
Sammy [поражённо] Ты правда занимаешься медицинскими претензиями?
Jamie [смеётся] Да, правда занимаюсь!
Sammy [замечает её неловкость] Что? Давай, без осуждения.
Jamie Ладно, хорошо. В общем... Я раньше хотела стать профессиональным кикбоксёром. Сейчас хожу на занятия...
Sammy Кикбоксинг?
Jamie Да, знаю. Это отстой. Это...
Sammy Это потрясающе. Спорт будущего...
Nancy В этом вообще нет никакого смысла. Нам нужно понять, как они думают. Если мы разберёмся в их логике, тогда... тогда мы сможем с ними поговорить.
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Геля
Геля
2025, Россия, комедия
Пушистый форсаж: Гран-при
Пушистый форсаж: Гран-при
2025, Германия, анимация, комедия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
