Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Не по-детски»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Новости
Трейлеры
Рецензии
Викторины
Персоны
О персоне
Фильмография
Новости
Эймин Джозеф
Amin Joseph
Киноафиша
Персоны
Эймин Джозеф
Эймин Джозеф
Amin Joseph
Дата рождения
26 апреля 1980
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Телец
Карьера
Актер, Продюсер, Режиссер
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Комедийный актёр
,
Герой боевиков
Биография Эймина Джозефа
Родился 26 апреля 1980 года. Нью-Йорк, США.
Развернуть
Популярные фильмы
8.1
Снегопад
(2017)
7.9
Пожарная служба Такомы
(2019)
7.5
Нераскрытое дело
(2018)
Фильмография Эймина Джозефа
Величайший
спорт, драма, биография
2026, Великобритания
6.7
Один из этих дней
One of Them Days
комедия
2025, США
7.2
Правосудие: Первобытный город
драма, криминал, мини-сериал
2023, США
6.4
Жить, умирать и снова жить
To Live and Die and Live
драма
2023, США
7.9
Пожарная служба Такомы
комедия
2019, США
6.6
Али, рули!
Stuber
боевик, комедия
2019, США
Рецензия
7.5
Нераскрытое дело
драма, криминал, мини-сериал
2018, США
5.5
Фингал
Shiner
драма
2018, США
Показать еще
Новости о Эймине Джозефе
Финальный сезон криминального сериала «Снегопад» обрел дату релиза
Вышел тизер пятого сезона криминального сериала «Снегопад»
Разрезаю губку, засыпаю соль и пихаю в холодильник: соседи пальцем у виска крутили, пока не повторили
2 капли на ватный диск — и куртка как из магазина: в машинке стирать не нужно
«После 60 гоните друзей в шею»: запомните жесткий совет Бехтеревой и продлите свою молодость
Что мне снег, что мне зной... когда тест всегда со мной: угадаете 6 фильмов СССР по кадру с героями под зонтом?
«Не учите меня жить…» — начало лёгкое: дальше советское кино устроит вам экзамен (тест)
Нашли 5 аниме-замен «Закулисью реальности»: смело включайте, все серии мрачных сериалов уже вышли
До нового «Марсианина» Ридли Скотт пытался снять свою «Дюну»: «Деду пора пить таблетки, это фиаско»
«Налетай, торопись, в этом тесте живопись!»: ИИ превратил советские фильмы в картины - угадаете 5 из 5?
10 новых Sci-Fi фильмов 2022-2026 годов с высокими оценками на Rotten Tomatoes: «Дюна 2» и «Проект "Конец Света"» не №1
«Завет» скатился до 6,4, но Скотт снимет ещё один приквел «Чужого»: «Это будет как бомба»
Забытый боевик с Мэттом Дэймоном внезапно влетел в топ-10 самых популярных на Netflix — из-за схожести с «Интерстелларом» и «Одиссеей»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить