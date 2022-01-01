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Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого, 2013: актеры и роли
The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia
Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
2013 / США
Трейлер
5.9
Оцените
16
голосов
Рейтинг IMDb: 5.2
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Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Том Элкинс
Tom Elkins
В ролях
Кэти Сакхофф
Katee Sackhoff
Чад Майкл Мюррэй
Chad Michael Murray
Эбигейл Спенсер
Abigail Spencer
Сисели Тайсон
Cicely Tyson
Эмили Элин Линд
Emily Alyn Lind
Андреа Франкл
Andrea Frankle
Лорен Пеннингтон
Lauren Pennington
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