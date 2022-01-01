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Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого
Киноафиша Фильмы Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого, 2013: актеры и роли
The Haunting in Connecticut 2: Ghosts of Georgia Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого 2013 / США
5.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Призраки в Коннектикуте 2: Тени прошлого, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Том Элкинс Tom Elkins
В ролях
Кэти Сакхофф Кэти Сакхофф Katee Sackhoff Чад Майкл Мюррэй Чад Майкл Мюррэй Chad Michael Murray Эбигейл Спенсер Эбигейл Спенсер Abigail Spencer Сисели Тайсон Cicely Tyson Эмили Элин Линд Эмили Элин Линд Emily Alyn Lind Андреа Франкл Andrea Frankle Лорен Пеннингтон Lauren Pennington
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