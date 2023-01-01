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Биг - Сюр
Биг - Сюр, 2013: актеры и роли
Big Sur
Биг - Сюр
2013 / США
Трейлер
5.8
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 5.7
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Биг - Сюр, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Полиш
Michael Polish
В ролях
Джош Лукас
Josh Lucas
Кейт Босуорт
Kate Bosworth
Генри Томас
Henry Thomas
Катрин Ким Пун
Рада Митчелл
Radha Mitchell
Энтони Эдвардс
Anthony Edwards
Бальтазар Гетти
Balthazar Getty
Патрик Фишлер
Patrick Fischler
Джон Робинсон
John Robinson
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