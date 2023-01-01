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Биг - Сюр Биг - Сюр
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Big Sur Биг - Сюр 2013 / США
5.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Биг - Сюр, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майкл Полиш Майкл Полиш Michael Polish
В ролях
Джош Лукас Джош Лукас Josh Lucas Кейт Босуорт Кейт Босуорт Kate Bosworth Генри Томас Генри Томас Henry Thomas Катрин Ким Пун Рада Митчелл Рада Митчелл Radha Mitchell Энтони Эдвардс Энтони Эдвардс Anthony Edwards Бальтазар Гетти Бальтазар Гетти Balthazar Getty Патрик Фишлер Patrick Fischler Джон Робинсон John Robinson Стана Катик Стана Катик Stana Katic
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