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Жасмин Жасмин
Киноафиша Фильмы Жасмин Награды и номинации фильма Жасмин
Blue Jasmine Жасмин 2013 / США
6.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Награды и номинации фильма Жасмин

Вся информация о фильме
Премия Гильдии киноактеров США 2014 Премия Гильдии киноактеров США 2014
Лучшая женская роль
Победитель
BAFTA 2014 BAFTA 2014
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Оскар 2014 Оскар 2014
Лучшая женская роль
Победитель
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 2014 Золотой глобус 2014
Лучшая женская роль (драма)
Победитель
Лучшая актриса второго плана
Номинант
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
После. Навсегда
После. Навсегда
2023, США, драма
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Неудержимые 4
2023, США, боевик, приключения, триллер
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
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2023, Россия, комедия
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Искусство по понятиям
2023, США, триллер
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