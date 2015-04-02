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Жасмин
Отзывы о фильме «Жасмин»
Blue Jasmine
Жасмин
2013 / США
Трейлер
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
как всегда, на высоте. Кейт - премию. Вуди-премию. Болдуин- премию. ✊
2 апреля 2015, 12:51
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (Андрей133, 01/10/2013 - 00:36:25):
А как она пила Водку...❗️ ❗️
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
И правда, на Трамвай похоже. Я киношный вариант видела один, с Вивьен Ли и Марлоном Брандо. Шедевральности не разглядела я в том фильме. Мне вообще показалось, что у них там у всех крыша тихо ехала от сексуального напряжения. Причем, у мужиков тоже. Брандо мега-сексуален. Один его небрежный проход в мокрой майке чего стоит✊ . Что-то такое чувствовалось.
Если сравнивать с Жасмин, то Трамвай всё же больше торкнул. Но Бланшетт здорово сыграла. Я её плохо знаю, мало видела, в основном в качестве говорящей статуи у П. Джексона. А она замечательная. Довольно тонкое, по-моему, сползание в безумие. Трудно определить, когда Жасмин ушла. Вот вроде она рядом, а в финале понимаешь, как она далеко.
Амбиции, наверное, штука нужная. И родительский флаг тащить приходится. Только я бы его фтопку. Жасмин вон куда со всем этим зашла. За кадром - явно койка в дурке, причем, не в самой лучшей.
2 апреля 2015, 12:51
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А как она пила Водку...❗️ ❗️
Если сравнивать с Жасмин, то Трамвай всё же больше торкнул. Но Бланшетт здорово сыграла. Я её плохо знаю, мало видела, в основном в качестве говорящей статуи у П. Джексона. А она замечательная. Довольно тонкое, по-моему, сползание в безумие. Трудно определить, когда Жасмин ушла. Вот вроде она рядом, а в финале понимаешь, как она далеко.
Амбиции, наверное, штука нужная. И родительский флаг тащить приходится. Только я бы его фтопку. Жасмин вон куда со всем этим зашла. За кадром - явно койка в дурке, причем, не в самой лучшей.
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