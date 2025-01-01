Carla TateЯ думала, мы могли бы подождать до следующего праздника, ведь праздники — это особенные дни.
Daniel McMannО, потому что я сейчас чувствую себя особенным, Карла.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Daniel McMannЯ люблю тебя каждую минуту. Я люблю тебя больше, чем музыку духового оркестра и выпечку печенья.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Carla Tate[цитирует одну из своих учительниц]Да, и она ещё сказала, что такие, как мы — мальчики — могут попытаться этим воспользоваться и что они попытаются с нами переспать. Так что если это когда-нибудь случится, нужно сказать: «Нет!»
Daniel McMannНу, да, типа того. Видишь ли, ребята с работы скинулись, нашли одну девушку с репутацией. Было много поцелуев и объятий, много ласк, и я как-то закончил раньше, чем должен был. Надо быть парнем, чтобы понять это.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dr. Radley TateКогда наступает определённый возраст, и ты не разговариваешь со своими детьми, я думаю, ты упускаешь очень важную часть пути.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Дэнни, одетый в костюм собаки, представляет себя Элизабет]
HeatherМама, быть геем — это не диагноз. Это не болезнь, от которой я выздоровею, и не этап, который я перерасту.
ElizabethЯ знаю, что значит быть геем, хорошо? Я жертвую на гей-движение. Я поддерживаю гей-парады. Мне даже дали грамоту.
HeatherДа! Так почему ты поддерживаешь их, а меня — нет?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
ElizabethЧувствую себя мамой целеустремленного лентяя, гомосексуального трудоголика и Карлы, которая думает, что может покорить этот страшный мир, в котором мы живём.
Dr. Radley TateДорогая, ты справляешься. Они не наркоманы. Они не маньяки с топором. И они точно не *демократы*.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Elizabeth[растроганно]Я не хотел ставить её в такое положение! Но у меня не было выбора. Ей нужна была профессиональная помощь. Теперь очередь за Карлой, и я собираюсь её защитить! И никто не будет говорить мне, как это делать, даже ты, Рэдли. Нет!