Цитаты из фильма Другая сестра

Carla Tate Интересно, кто вообще придумал этот секс, Дэнни?
Daniel McMann Я-я думаю, это была Мадонна, на самом деле.
[своей жене о дочках]
Daniel McMann Я люблю выпить, Эрни.
Ernie Да?
Daniel McMann Да, это заставляет чувствовать себя хорошо. Вот почему люди пьют?
Ernie Кто-то, чтобы быть счастливым, кто-то, чтобы забыть, кто-то, чтобы быть смелым.
Daniel McMann Знаешь, я чувствую себя очень смелым, Эрни.
Ernie Нет, так смелыми становятся только трусы.
Carla Tate Сколько бы я ни ждала, я не стану художницей, не научусь играть в теннис и я не артистка. Но я умею делать кое-что и могу любить.
Daniel McMann Смотри на автобусы, смотри.
Carla Tate Зачем? Что они собираются делать?
Daniel McMann Они подъезжают, потом отъезжают, поворачивают и сдают назад.
[после того, как пара сделала боди-шот в баре]
Carla Tate Нормальные пары так не делают. Они из колледжа.
Daniel McMann Ты готов? Потому что я готов!
Carla Tate Нет, Дэниел, ээ, я не готова.
Daniel McMann Ох
Carla Tate Я думала, мы могли бы подождать до следующего праздника, ведь праздники — это особенные дни.
Daniel McMann О, потому что я сейчас чувствую себя особенным, Карла.
Daniel McMann Я люблю тебя каждую минуту. Я люблю тебя больше, чем музыку духового оркестра и выпечку печенья.
Carla Tate [цитирует одну из своих учительниц] Да, и она ещё сказала, что такие, как мы — мальчики — могут попытаться этим воспользоваться и что они попытаются с нами переспать. Так что если это когда-нибудь случится, нужно сказать: «Нет!»
Elizabeth О. Ладно.
Carla Tate «Стойте на месте!»
Elizabeth Хорошо. Отличный совет. Что ещё она тебе сказала?
Carla Tate «Не приклеивай жвачку под стол в столовой! Сколько раз я тебе говорю?»
Carla Tate Ты когда-нибудь это делала?
Daniel McMann Ну, да, типа того. Видишь ли, ребята с работы скинулись, нашли одну девушку с репутацией. Было много поцелуев и объятий, много ласк, и я как-то закончил раньше, чем должен был. Надо быть парнем, чтобы понять это.
Dr. Radley Tate Когда наступает определённый возраст, и ты не разговариваешь со своими детьми, я думаю, ты упускаешь очень важную часть пути.
[Дэнни, одетый в костюм собаки, представляет себя Элизабет]
Daniel McMann Не волнуйся, меня приучили к дому.
[Дэнни делает предложение Карле прямо посреди свадьбы Кэролайн]
Dr. Radley Tate Знаешь, я думал, что наша самая большая проблема — это будет парковка.
Elizabeth Я ещё записала её на курсы каллиграфии, на курсы оригами. Даже на те...
Dr. Johnson Ей это не интересно. Её это не привлекает. Это не для неё.
Elizabeth Возможно, Карла просто не знает, что ей подходит.
Dr. Johnson А ты знаешь.
Elizabeth Думаю, да. Я же её мать.
Dr. Johnson Вот почему она пыталась автостопом проехать больше 200 миль, чтобы вернуться сюда?
Shoe Salesman [шёпотом Карле про Элизабет] Она немного зажата.
Elizabeth Что?
Shoe Salesman Оно-сжато. Эта туфля немного жмёт.
Carla Tate Я люблю политех!
Daniel McMann Ещё одна причина, почему я разозлился — я не хотел, чтобы ты думала, что я тупой.
Carla Tate Я бы никогда так не подумала.
Heather Мама, быть геем — это не диагноз. Это не болезнь, от которой я выздоровею, и не этап, который я перерасту.
Elizabeth Я знаю, что значит быть геем, хорошо? Я жертвую на гей-движение. Я поддерживаю гей-парады. Мне даже дали грамоту.
Heather Да! Так почему ты поддерживаешь их, а меня — нет?
Elizabeth Чувствую себя мамой целеустремленного лентяя, гомосексуального трудоголика и Карлы, которая думает, что может покорить этот страшный мир, в котором мы живём.
Dr. Radley Tate Дорогая, ты справляешься. Они не наркоманы. Они не маньяки с топором. И они точно не *демократы*.
Elizabeth [растроганно] Я не хотел ставить её в такое положение! Но у меня не было выбора. Ей нужна была профессиональная помощь. Теперь очередь за Карлой, и я собираюсь её защитить! И никто не будет говорить мне, как это делать, даже ты, Рэдли. Нет!
