Elizabeth Я ещё записала её на курсы каллиграфии, на курсы оригами. Даже на те...

Dr. Johnson Ей это не интересно. Её это не привлекает. Это не для неё.

Elizabeth Возможно, Карла просто не знает, что ей подходит.

Dr. Johnson А ты знаешь.

Elizabeth Думаю, да. Я же её мать.