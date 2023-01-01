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Захватывающее время Захватывающее время
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The Spectacular Now Захватывающее время 2013 / США
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Награды и номинации фильма Захватывающее время

Вся информация о фильме
Сандэнс 2013 Сандэнс 2013
Специальный приз жюри – драма
Победитель
MTV Movie Awards 2014 MTV Movie Awards 2014
Лучший поцелуй
Номинант
Прорыв года
Номинант
Праздники
Праздники
2023, Россия, комедия
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
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2023, Россия, анимация
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