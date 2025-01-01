Сколько себя помню, я всегда был напуган. Бояться провала... подвести людей... причинить боль... самому пострадать. Я думал, если буду всегда начеку и сосредоточусь на других вещах, на других людях... если даже не буду это чувствовать, тогда со мной ничего плохого не случится. Я ошибался. Я не просто отгородился от боли, я отгородился от всего — от хорошего и плохого — пока не осталось ничего.