Цитаты из фильма Захватывающее время

Sutter Лучшее в настоящем — это то, что завтра будет ещё один день.
Aimee Я люблю думать, что в человеке есть нечто большее, чем просто одна черта.
Sutter По сравнению с другими детьми, у меня не было таких уж трудностей... ну, не особо. Х#йня... Всякое бывало, конечно, но всякое всегда бывает, да? Но настоящая проблема в моей жизни — это я сам. Всегда был я.
Aimee Извини, я не умею танцевать, как Кэссиди.
Sutter Эй. Ты танцуешь, как Эйми, и это прекрасно.
Dan Если бы я был твоим отцом, то, наверное, сейчас бы прочитал тебе лекцию или что-то в этом духе, знаешь, о том, что ты делаешь с собой.
Sutter Знаешь, Дэн, если бы ты был моим отцом, тебе бы и не пришлось этого делать.
Sutter Я чуть тебя не убил, а ты хочешь узнать, всё ли у меня в порядке?
Aimee Да, я хочу убедиться, что с тобой всё нормально.
Sutter Что с тобой не так? Ты не видишь, что я для тебя плох?
Sutter P.S. — Не знаю, было ли это очень давно. Наверное, да. Ну и пусть. Возможно, для этого сочинения уже слишком поздно. Но для меня ещё не поздно.
Cassidy Ты навсегда останешься моим любимым бывшим.
Sutter Когда ты с ней действительно поговоришь, понимаешь, кто она такая.
Sutter Ты думаешь, красота где-то в учебниках или классах, но нет. В этом дело не в этом. Вот это — красиво. Всё это. Вот что тебе нужно.
Sutter Сколько себя помню, я всегда был напуган. Бояться провала... подвести людей... причинить боль... самому пострадать. Я думал, если буду всегда начеку и сосредоточусь на других вещах, на других людях... если даже не буду это чувствовать, тогда со мной ничего плохого не случится. Я ошибался. Я не просто отгородился от боли, я отгородился от всего — от хорошего и плохого — пока не осталось ничего.
Cassidy Но нельзя же всё время только веселиться. Нужно быть серьёзным.
Sutter Я серьёзен. На все сто!
Cassidy В чём?
Sutter В том, чтобы... *не* быть серьёзным!
Sutter Сколько себя помню, я всегда боялся. Боялся провала... боялся подвести людей... причинить боль... самому получить боль. Я думал, если буду держать оборону и сосредоточусь на других вещах, на других людях... если даже не чувствовать это, то и вреда не будет. Я ошибался. Я не только загнал боль внутрь, я загнал туда всё — и хорошее, и плохое — пока не осталось ничего.
Sutter Жить настоящим — это нормально, но самое классное в настоящем — то, что завтра будет ещё один день. И я собираюсь сделать так, чтобы они имели значение.
Sutter P.S. Не знаю, должно ли это было быть сказано давно, может, для этого эссе уже поздно, но для меня ещё не поздно.
Sutter Ты такой внимательный слушатель.
Aimee Нет.
Sutter Эм, ладно. Твоя очередь.
Aimee Помню, кажется, это был второй курс, ты пришла на урок физкультуры в маске талисмана и отказывалась её снимать. Да.
[смеётся]
Sutter [смеётся] Да, было забавно.
[смеётся]
Sutter Ну, нет, я имею в виду, эээ, расскажи какую-нибудь историю о себе.
Aimee Обо мне? Эм, у меня, честно, нет никаких историй.
Sutter Как это нет? У каждого есть своя история.
Aimee Похоже, не у меня.
Cassidy Она выглядит очень мило. Так, эм, ты уже превратил её в пьянчужку?
