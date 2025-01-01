SutterЛучшее в настоящем — это то, что завтра будет ещё один день.
AimeeЯ люблю думать, что в человеке есть нечто большее, чем просто одна черта.
SutterПо сравнению с другими детьми, у меня не было таких уж трудностей... ну, не особо. Х#йня... Всякое бывало, конечно, но всякое всегда бывает, да? Но настоящая проблема в моей жизни — это я сам. Всегда был я.
SutterКогда ты с ней действительно поговоришь, понимаешь, кто она такая.
SutterТы думаешь, красота где-то в учебниках или классах, но нет. В этом дело не в этом. Вот это — красиво. Всё это. Вот что тебе нужно.
SutterСколько себя помню, я всегда был напуган. Бояться провала... подвести людей... причинить боль... самому пострадать. Я думал, если буду всегда начеку и сосредоточусь на других вещах, на других людях... если даже не буду это чувствовать, тогда со мной ничего плохого не случится. Я ошибался. Я не просто отгородился от боли, я отгородился от всего — от хорошего и плохого — пока не осталось ничего.
CassidyНо нельзя же всё время только веселиться. Нужно быть серьёзным.
SutterЖить настоящим — это нормально, но самое классное в настоящем — то, что завтра будет ещё один день. И я собираюсь сделать так, чтобы они имели значение.
SutterP.S. Не знаю, должно ли это было быть сказано давно, может, для этого эссе уже поздно, но для меня ещё не поздно.