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Захватывающее время
Захватывающее время, 2013: актеры и роли
The Spectacular Now
Захватывающее время
2013 / США
Трейлер
7.1
Оцените
11
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Захватывающее время, 2013: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Понсольдт
James Ponsoldt
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед
Mary Elizabeth Winstead
Шейлин Вудли
Shailene Woodley
Бри Ларсон
Brie Larson
Дженнифер Джейсон Ли
Jennifer Jason Leigh
Кайл Чандлер
Kyle Chandler
Майлз Теллер
Miles Teller
Кейтлин Дивер
Kaitlyn Dever
Андре Ройо
Andre Royo
Боб Оденкерк
Bob Odenkirk
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