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Киноафиша Фильмы Захватывающее время Захватывающее время, 2013: актеры и роли
The Spectacular Now Захватывающее время 2013 / США
7.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Захватывающее время, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Понсольдт Джеймс Понсольдт James Ponsoldt
В ролях
Мэри Элизабет Уинстед Мэри Элизабет Уинстед Mary Elizabeth Winstead Шейлин Вудли Шейлин Вудли Shailene Woodley Бри Ларсон Бри Ларсон Brie Larson Дженнифер Джейсон Ли Дженнифер Джейсон Ли Jennifer Jason Leigh Кайл Чандлер Кайл Чандлер Kyle Chandler Майлз Теллер Майлз Теллер Miles Teller Кейтлин Дивер Кейтлин Дивер Kaitlyn Dever Андре Ройо Андре Ройо Andre Royo Боб Оденкерк Боб Оденкерк Bob Odenkirk
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