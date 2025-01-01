Меню
Thief
Должен извиниться. Я родился с уродством — моя голова сделана из того же материала, что и солнце.
Thief
Каждый напиток лучше предыдущего, вызывая желание выпить ещё один. Выпей сейчас.
Thief
Приближаются две армии: голод и усталость, но их сдерживает великая стена. Эта стена тянется до самого неба и простоит, пока я не скажу иначе.
Thief
Следующий напиток нужно заслужить, и я расскажу, как. Внимательно слушай мои указания. Потом я попрошу тебя повторить их по памяти.
[Крис роется в огромной сумке через плечо и не смотрит Джеффу в глаза]
Kris
Почему ты едешь на поезде?
Jeff
Почему я еду на поезде?
Kris
Да просто все, кто ездит на поезде, либо бездомные, либо у них забрали права, или, знаешь, что-то в этом роде.
Jeff
Хочешь посмотреть мои водительские права?
Kris
Нет.
Thief
Вода перед тобой — особенная. Когда пьёшь её, чувствуешь прилив сил и бодрость. Она лучше всего, что ты когда-либо пробовал. Выпей сейчас.
[В поезде, во время их второй встречи]
Jeff
Я звонил тебе. Я не могу делать это каждый день, из-за этого опаздываю на работу. После меня идут четыре поезда. Так что если я звоню, ты должна ответить.
[Она его игнорирует]
Jeff
Я позвоню. Снова.
[Смена сцены: Джефф и Крис встречаются в кафе]
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Эми Саймец
Amy Seimetz
Шейн Каррут
