Дата публикации: 16 января 2013
Примесь – Мужчина и женщина сближаются друг с другом, запутавшись в жизненном цикле нестареющего организма.
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Любопытное кино, но замудрёное. Чувственно-интеллектуальная мешанина, хрен разберешься.

Девушка цитирует книгу, которую не читала, переживает чужие чувства...

Какое-то единство незнакомых людей, животных, растений.

Когда чувствуешь любимого, так сказать, на молекулярном уровне, это знакомо. Но я не поняла, причем тут хрюшки?!

Кто видел Primer этого режиссера, как оно, стоит смотреть?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 16/09/2013 - 22:37:22


Спасибо за совет. Primer я недели две назад посмотрела. Удовольствие примерно как от чтения учебника по физике. Если воображение включить, то как-то повеселее. Можно пофантазировать на тему ответвлений реальности и расплодившихся в них героев. У меня получилось что-то вроде новогодней елки, на каждой ветке по две пары одинаковых шариков✊ . А которые из них самые-самые первые, я по ходу фильма упустила. Они по-моему и сами этого не знают.

Фигово что-то у них лирика вмешалась в физику.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 16/09/2013 - 22:36:46):



Антивирус как связан тут?
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
6.6 Примесь
Примесь драма, 2013, США
