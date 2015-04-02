Меню
Киноафиша
Трейлеры
Примесь. Трейлер
Примесь. Трейлер
0
0
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 16 января 2013
Примесь
– Мужчина и женщина сближаются друг с другом, запутавшись в жизненном цикле нестареющего организма.
Все трейлеры фильма
тизер 2
тизер 1
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Любопытное кино, но замудрёное. Чувственно-интеллектуальная мешанина, хрен разберешься.
Девушка цитирует книгу, которую не читала, переживает чужие чувства...
Какое-то единство незнакомых людей, животных, растений.
Когда чувствуешь любимого, так сказать, на молекулярном уровне, это знакомо. Но я не поняла, причем тут хрюшки?!
Кто видел Primer этого режиссера, как оно, стоит смотреть?
fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ответ на сообщение peacefrog от 16/09/2013 - 22:37:22
Спасибо за совет. Primer я недели две назад посмотрела. Удовольствие примерно как от чтения учебника по физике. Если воображение включить, то как-то повеселее. Можно пофантазировать на тему ответвлений реальности и расплодившихся в них героев. У меня получилось что-то вроде новогодней елки, на каждой ветке по две пары одинаковых шариков✊ . А которые из них самые-самые первые, я по ходу фильма упустила. Они по-моему и сами этого не знают.
Фигово что-то у них лирика вмешалась в физику.
Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Цитата (peacefrog, 16/09/2013 - 22:36:46):
Антивирус как связан тут?
6.6
Примесь
драма, 2013, США
Онлайн
02:39
