Я не понимаю, зачем люди заводят детей. Сначала девять месяцев мучений — тело болит, то жарко, то холодно, тянет на соленья, и нет слов, чтобы описать, что такое этот, блин, родовой процесс. А потом появляется этот маленький незнакомец, высасывающий из тебя последние силы, и как только ты готов выпрыгнуть в окно, он вдруг улыбается.