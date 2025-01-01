Меню
Киноафиша Фильмы Исчезновение Элеонор Ригби: Она Цитаты из фильма Исчезновение Элеонор Ригби: Она

Julian Rigby Трагедия — это чужая страна. Мы не умеем говорить с её жителями.
Профессор Лиллиан Фридман Я не понимаю, зачем люди заводят детей. Сначала девять месяцев мучений — тело болит, то жарко, то холодно, тянет на соленья, и нет слов, чтобы описать, что такое этот, блин, родовой процесс. А потом появляется этот маленький незнакомец, высасывающий из тебя последние силы, и как только ты готов выпрыгнуть в окно, он вдруг улыбается.
Профессор Лиллиан Фридман [о своём обеде] Господи, как это вкусно.
Профессор Лиллиан Фридман И что бы ты ни делал, как бы ни представлял жизнь своего ребёнка или каким родителем хотел бы быть, спустя 29 лет он сидит у какого-то психотерапевта и обвиняет тебя в какой-то глупости, которую ты, честное слово, и не припомнишь, чтобы говорил или делал.
Conor Ludlow В этом теле всего одно сердце. Помилуй меня?
Eleanor Rigby Заткнись.
Eleanor Rigby Как вам с мамой удалось дойти до этого момента?
Julian Rigby Не знаю. Выдержка. Все начинают думать, что это навсегда. Но потом наступают трудности... в какой-то момент. И многое идёт не так, как ты ожидал. Думаю, главное — не сбежать, даже когда кажется, что это самый разумный выход.
Julian Rigby Не знаю.
Eleanor Rigby Я лучше всего помню поездку на поезде. Мы все были так нарядны. Кэти и я в этих глупых одинаковых платьях, стояли на сиденьях, смотрели по сторонам, указывали на то и это. Всё казалось таким безграничным. И правда было так.
Julian Rigby И сейчас так.
Eleanor Rigby Как думаешь, сколько раз я ещё вспомню этот момент?
Julian Rigby Что?
Eleanor Rigby Это был такой классный момент, но, наверное, я вспомню его всего пару раз в жизни, если вообще вспомню.
[последние строки]
Eleanor Rigby [идут по ночным улицам, затем видят Конора] Привет.
Eleanor Rigby Ты хочешь сделать что-нибудь глупое на этих выходных?
Katy Rigby Да. Я — королева глупых идей.
Eleanor Rigby Так плохо всё прошло?
Katy Rigby Я могла бы просто нормально поцеловать его на ночь, а не засовывать язык в горло.
[непрерывно хихикает]
Eleanor Rigby [почти занимаясь сексом с незнакомцем] Тебе когда-нибудь бывало так, что ты... понимаешь, что делаешь чушь, но всё равно делаешь это?
Парень из клуба Да, каждый день.
Eleanor Rigby Со мной всё в порядке. Можно просто быть в порядке?
Katy Rigby Да, будь в порядке сколько хочешь. Ты правда в порядке?
Eleanor Rigby Я могу делать вид.
Professor Lillian Friedman Ты просто ходишь на занятия ради самих занятий, да?
Eleanor Rigby Что-то вроде того.
Professor Lillian Friedman Ну, позволь сэкономить тебе время. Все вечные студенты, жёны хедж-фондов и ваше поколение с количеством вариантов перебирают, обычно идут на урок Тима Ганна и слушают, как он рассказывает про "Проект Подиум". Или можно взять курс по истории искусства про появление цветной фотографии — чтобы было что обсудить на коктейльной вечеринке.
Eleanor Rigby Моё "поколение с кучей вариантов"?
Professor Lillian Friedman У демократии есть свои минусы... Вот двойной эспрессо, три подсластителя.
Eleanor Rigby Спасибо. Ты... преподаёшь просто ради преподавания, да?
Professor Lillian Friedman Что-то вроде того.
Professor Lillian Friedman Ты в порядке?
Eleanor Rigby Да.
Professor Lillian Friedman Врунишка.
Eleanor Rigby Да.
[первые реплики]
Элеонор Ригби [внезапно прыгает с моста]
Парень, идущий по мосту Эй!
Charlie Бросил уже актёрство?
Katy Rigby Нет. Просто... жизнь как-то всё испортила.
Charlie А мечты-то куда подевались? / Мне кажется, всё наше поколение учится в магистратуре, откладывая настоящую жизнь как можно дольше. / Все эти друзья либо MBA, либо юристы, либо и то, и другое. / В прошлом месяце я потерял одного из стажёров, а у журнала пропало куча всего...
Eleanor Rigby Заткнись, Чарли.
[Элеонор останавливает Кэти, схватив её за руку]
Katy Rigby Что?
Eleanor Rigby Я надеялась, ты сможешь читать мои мысли.
Eleanor Rigby Ты переспала с кем-то ещё.
Conor Ludlow Ты сама сказала.
Eleanor Rigby Почему ты за мной следила?
Mary Rigby Я всегда за тобой следила.
Professor Lillian Friedman Привет, ты в порядке?
Eleanor Rigby Да. Эм...
Professor Lillian Friedman Что случилось?
Eleanor Rigby Нет, мой муж... Я уже не знаю, как его назвать.
Professor Lillian Friedman О, да! У меня тоже такой есть.
Элеонор Ригби Мы никогда не вернёмся туда, где были.
Конор Ладлоу Где это?
Professor Lillian Friedman Он получил должность в Университете Орегона, а я — здесь. Он смягчился, я осталась жесткой, на этом всё и закончилось.
[после монолога о воспитании ребенка]
Professor Lillian Friedman Кто этот мужчина, который прогнал тебя из моего кабинета на днях?
Eleanor Rigby Он смягчился, я осталась жесткой, на этом всё и закончилось.
Professor Lillian Friedman Знаешь, есть такая классная штука — стулья.
Eleanor Rigby Да, я- я слышала о них.
Conor Ludlow Я хотел сказать что-то хорошее. Что-то, что решило бы все наши проблемы и сделало бы всё лучше. Но знаешь что, я забыл, что именно.
Ukrainian Cabbie Куда?
Eleanor Rigby Просто объедем городок по кругу.
Ukrainian Cabbie Есть куда ехать?
Eleanor Rigby Потом решу.
Eleanor Rigby Я забеременела.
Professor Lillian Friedman А, вот оно что!
Conor Ludlow Я люблю тебя.
Eleanor Rigby Я знаю.
Mary Rigby Я не понимала, что не смогу вернуть все те возможности, которые тогда упустила. Ты не единственная, кто наделала глупостей с собой.
[трогает прядь волос Элеонор]
Mary Rigby Моя дорогая.
