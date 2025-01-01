Julian RigbyТрагедия — это чужая страна. Мы не умеем говорить с её жителями.
Профессор Лиллиан ФридманЯ не понимаю, зачем люди заводят детей. Сначала девять месяцев мучений — тело болит, то жарко, то холодно, тянет на соленья, и нет слов, чтобы описать, что такое этот, блин, родовой процесс. А потом появляется этот маленький незнакомец, высасывающий из тебя последние силы, и как только ты готов выпрыгнуть в окно, он вдруг улыбается.
Профессор Лиллиан ФридманИ что бы ты ни делал, как бы ни представлял жизнь своего ребёнка или каким родителем хотел бы быть, спустя 29 лет он сидит у какого-то психотерапевта и обвиняет тебя в какой-то глупости, которую ты, честное слово, и не припомнишь, чтобы говорил или делал.
Julian RigbyНе знаю. Выдержка. Все начинают думать, что это навсегда. Но потом наступают трудности... в какой-то момент. И многое идёт не так, как ты ожидал. Думаю, главное — не сбежать, даже когда кажется, что это самый разумный выход.
Eleanor RigbyЯ лучше всего помню поездку на поезде. Мы все были так нарядны. Кэти и я в этих глупых одинаковых платьях, стояли на сиденьях, смотрели по сторонам, указывали на то и это. Всё казалось таким безграничным. И правда было так.
Professor Lillian FriedmanНу, позволь сэкономить тебе время. Все вечные студенты, жёны хедж-фондов и ваше поколение с количеством вариантов перебирают, обычно идут на урок Тима Ганна и слушают, как он рассказывает про "Проект Подиум". Или можно взять курс по истории искусства про появление цветной фотографии — чтобы было что обсудить на коктейльной вечеринке.
Katy RigbyНет. Просто... жизнь как-то всё испортила.
CharlieА мечты-то куда подевались? / Мне кажется, всё наше поколение учится в магистратуре, откладывая настоящую жизнь как можно дольше. / Все эти друзья либо MBA, либо юристы, либо и то, и другое. / В прошлом месяце я потерял одного из стажёров, а у журнала пропало куча всего...