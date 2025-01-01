Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Умереть заново Цитаты из фильма Умереть заново

Цитаты из фильма Умереть заново

Cozy Carlisle Люди либо курят, либо нет. Посредине не бывает. Главное — понять, кем ты являешься, и быть этим.
Mike Church Да, ну, знаешь, я... я пытаюсь бросить. Так что...
Cozy Carlisle Не говори мне, что пытаешься бросить. Те, кто говорит, что пытаются, — по сути слабаки, которые не могут решиться. Пойми, кто ты есть. Будь этим. Вот и всё. Если ты некурящий, ты это почувствуешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy Carlisle Ты берёшь уроки из этой жизни и используешь их в следующей. Это и есть карма.
Mike Church Я думал, карма — это когда в этой жизни сделал что-то плохое, а в следующей — термит.
Cozy Carlisle Слушай, если хочешь знать моё мнение, приятель, ты и в этой жизни уже термит в отвратительном костюме, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church [Бейкер курит сигарету через отверстие в горле и возвращает пачку Майку] Держи. Я только бросил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklyn Madson Что ж, я, по крайней мере, о-о-очень хочу узнать, что будет дальше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy Carlisle Эй, пальчик, я был чертовски хорошим психотерапевтом. За 16 с половиной лет я помогал куче людей пережить кучу дерьма. Ладно. Я переспал с парой пациентов. Не то чтобы мне было наср### на них.
Mike Church Ладно.
Cozy Carlisle Я обожал быть врачом. Раньше я не брал денег с половины своих пациентов. А потом этот грёбаный штат вмешался, прислал какую-то сучку под прикрытием — и всё, капец мне. Не справедливо, правда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gray Baker Ты не боишься умереть?
Roman Strauss Умереть — это не то, что все думают, и это даже удачливее.
Gray Baker Это что, строчка из твоей оперы?
Roman Strauss Это Уолт Уитмен. Не всё же мне приписывать, мистер Бейкер.
Gray Baker Ты правда веришь, что умереть — это удача?
Roman Strauss Я верю, мистер Бейкер, что это ещё далеко не конец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roman Strauss Это... для тебя!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy Carlisle Кармически, самооборона — это вполне круто.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace [случайно выстрелила в Майка] Я только что в него выстрелила...
Franklyn Madson Спасибо!
[смотрит на Майка, потом обратно на неё]
Franklyn Madson Меньше работы для Фрэнки!
[Грейс пытается выстрелить в Фрэнклина, но оружие заедает]
Franklyn Madson [вздыхает] Антиквариат!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pete Я знаю Майка Черча всю жизнь. Он никогда не причинит ей боль.
Franklyn Madson Речь идет о судьбе, и если судьба вообще существует, то только потому, что люди думают — В ЭТОТ РАЗ этого не произойдет!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roman Strauss Я считаю, мистер Бейкер, что это ещё далеко не конец.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklyn Madson На самом деле я гипнотизёр.
Mike Church Вот вода, там дверь, извиняюсь за ступеньки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roman Strauss Это не браслет, дорогая. Это браслет на ногу, очень особенный браслет. Дай-ка мне твою ногу. Он действительно очень старый. Мужчина, у которого я его купил, объяснил мне, что когда муж дарит этот браслет жене — они становятся — двумя половинками одного целого. Ничто не может — разлучить их. Даже смерть.
Margaret Strauss Значит, мы навсегда связаны друг с другом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[выходит из морозильной камеры Кози Карлайла]
Mike Church Хорошее у тебя тут местечко.
[шёпотом]
Mike Church Этoт п#з#ц какой-то.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church Бери эти чёртовы ножницы, Грейс!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майк Чёрч Почему она хочет убить меня именно сейчас?
Кози Карслайл Почему женщины вообще что-то делают?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church Я не ищу Мисс «Навсегда», я ищу Мисс «Прямо сейчас».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church Я не Роман!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Майк Черч Ты хочешь, чтобы я её убил?
Кози Карлайл Ты сделай это первым, прежде чем она сделает это с тобой.
Майк Черч Я думал, карма — это когда из одной жизни в другую чему-то учишься.
Кози Карлайл Ну, это ты так из этой жизни и вынес. С точки зрения кармы, самооборона вполне приемлема.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pete [шутливо, говоря о Грейс, которая за дверью] О, и тебе не нужно бояться, что забудешь её имя... она уже забыла его за тебя!
Mike Church [без эмоций] Понятно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gray Baker Я мог бы стать хорошим другом, Маргарет.
Margaret Strauss Что делает тебя таким хорошим другом?
Gray Baker Я могу поговорить с мужиком о бейсболе и сделать глупый комплимент женщине. Что ещё нужно?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church [ведёт Пита к двери] Ну, ты же не хочешь опоздать.
Pete На что?
Mike Church На что угодно.
Pete А, понятно. Она здесь живёт?
Mike Church Дашь знать, когда найдёшь Бейкера.
Pete Что-то нужно? У меня в кошельке есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church За тобой в каждой жизни гонятся люди. Верно? Чем раньше мы узнаем, кто ты, тем лучше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Starlet Ты в этом бизнесе?
Roman Strauss В каком бизнесе?
Starlet Да знаешь, фильмы, кино.
Roman Strauss Нет. Я композитор.
Starlet А, ну тогда ты никто.
[уходит]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Именно так случилось с Ромой и Маргарет.
Mike Church Я не Рома.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Strauss Мне наплевать на Грея Бейкера! Иногда ты просто невероятно тупа. Что случилось с тем человеком, который говорил, что нас ничто не разлучит, что мы — две половинки одного целого?
Roman Strauss Он стал — никем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Strauss Правда ли так хорошо курить столько?
Gray Baker Нет. Вот почему я начал сам скручивать. Думал, это меня замедлит.
Margaret Strauss Получилось?
Gray Baker Нет. Я просто кручусь быстрее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roman Strauss Интересно, мистер Бейкер, что вы только что делали с ногой моей жены?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Strauss Он смотрел на браслет! На браслет, который ты специально попросила меня надеть сегодня вечером, чтобы все видели, какие мы богаты — или были.
Roman Strauss Ты ему это сказала? Что мы на мели?
Margaret Strauss Я ему ничего не говорила.
Roman Strauss Нет! Ты просто подняла платье!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy Carlisle Эта хрень с переменой пола происходит постоянно. Ты можешь быть Бобом в одной жизни, а в другой — Бетти. Ты можешь быть мужем в одной жизни, а в следующей — женой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Я боюсь тебя, Майк.
Mike Church Ну так ты боишься мёртвого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние слова]
Mike Church Всё нормально. Всё нормально. Просто дверь захлопнулась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Strauss [на ее свадебном приеме, дома, с ее домработницей] Инга, я только что была наверху.
Inga Да?
Margaret Strauss Ну, просто я подумала — мы же говорили, что ты с Фрэнки переедете в гостевую комнату внизу.
Inga Роман ничего мне не говорил.
Margaret Strauss Что мистер Штраус сказал или не сказал — не имеет значения. Мы с тобой уже это обсудили. А сегодня, из всех ночей, я бы хотела, чтобы ты не спала в соседней комнате.
Inga Да, миссис Штраус.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church Это кольцо клэддах. Ирландское обручальное кольцо. Если носить его короной вверх, значит, ты занят. Короной вниз — свободен. Как ты его носил?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy Carlisle Мирон был импотентом. Представь себе — мужик, который зарабатывает на жизнь укладкой труб, не может встать дома.
Mike Church Да ну, у Мирона, должно быть, был дикий п##д#ль, когда он составлял завещание.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy Carlisle Чёрт побери, 11 000. Это много благодарности.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church Кози Карлайл?
Cozy Carlisle Иди на х#й. Я на перерыве.
Mike Church Мистер Карлайл, меня наняла юридическая фирма Опперман-Кроу, чтобы найти вас и сообщить, что Майрон Спарго умер в прошлом месяце.
Cozy Carlisle Кто, б#ядь, такой Майрон Спарго?
Mike Church Он был вашим пациентом.
Cozy Carlisle У меня было много пациентов. А теперь проваливай!
Mike Church Да вот этот оставил тебе 11 тысяч баксов.
Cozy Carlisle [смена настроения] Майрон! Майрон!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pete [проявление фотографии Грейс в фотолаборатории] Улыбнись, дорогая. Вот это девчонка! Ой! Ой! Да ты серьёзно собираешься бросить её в округе? Почему бы не забрать её домой?
Mike Church Она не бездомная собака, Пит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Ты пишешь оперу про монстра?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church Ладно-ладно. Думаю, я уже достаточно наслышался.
Franklyn Madson Мистер Черч, я настаиваю, чтобы вы не разговаривали во время сеанса.
Mike Church Женщина только что сказала, что встретила парня по имени Роман в 1948 году. Значит, сеанс закончен.
Franklyn Madson Иногда, мистер Черч, гипноз может вернуть нас не только в прошлую жизнь, но и в прошлое.
Mike Church Вы хотите, чтобы я просто поверил в это?
Franklyn Madson Напомню, вчера эта женщина даже не разговаривала.
Grace [в состоянии гипноза] Рахманинов звучал в программе в тот вечер.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roman Strauss Вряд ли это спасёт меня. Но подожди... Я вижу — любовь. Страстную, вечную любовь.
Margaret Это у многих женщин прокатывает?
Roman Strauss Я тебе потом скажу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pete Со мной такое же было однажды. Два года назад. Этот почтальон из Лоундейла с ума сошёл, покромсал всю свою семью кусторезом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklyn Madson Вы были в кабинете президента Рузвельта?
Mrs. Tupper [под гипнозом, детским голосом] Да. Много раз. Моя мама была его поварихой. Да, мы были как семья. Я сидела на коленях у дяди Тедди.
[смеётся]
Mrs. Tupper Мне это нравилось!
Franklyn Madson Я уверен, дяде Тедди тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Strauss Ну, я не собираюсь прятаться, мистер Бейкер. Я просто выхожу замуж.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Margaret Strauss Так, есть какие-нибудь новости от прессы?
Gray Baker Ноль. Если честно, я скучаю по войне.
Margaret Strauss Вот это странное заявление.
Gray Baker Похоже, новостей почти нет — все эти разговоры о возвращении к нормальной жизни. Мир снова становится скучным.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Они казались такими влюблёнными.
Mike Church Чаще всего именно такие и убивают друг друга.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklyn Madson О, ты действительно нашла язык, дорогая. Прекрасно!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy Carlisle Благодаря судьбе — единой космической силе с трагическим чувством юмора — если ты кого-то сжёг в одной жизни, у него есть шанс сжечь тебя в этой. Это кармический кредит: купил сейчас — плати вечно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Грей Бейкер Почему ты мне помогаешь?
Кози Карлайл Не знаю. Ты хорошо пахнешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy Carlisle Тебе что-нибудь сейчас нужно?
Gray Baker Кроме моей памяти?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy Carlisle Знаешь, я так и не могу привыкнуть к звучанию твоего голоса. Это как будто однажды просыпаешься, а твоя кошка начинает с тобой разговаривать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Grace Почему я могу различать запахи, знаю, какая у меня правая рука, а какая левая, но не могу вспомнить, какой у меня любимый цвет, любимый цветок или какой вино я предпочитаю?
Mike Church Возможно, тебе повезло.
Grace Повезло? В чем?
Mike Church Знаешь, я как раз думал, что в жизни только настоящим есть какая-то свобода. По крайней мере, тебе не приходится каждый день пытаться забыть своё прошлое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church Если тебе станет легче, я могу читать по чайным пакетикам.
Grace Ты собираешься рассказать мне моё будущее?
Mike Church Нет. Я расскажу тебе твоё прошлое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Плохие парни 2
Плохие парни 2
2025, Япония / США, приключения, анимация, комедия
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Никаких затянутых сезонов: 5 мини-сериалов в жанре триллера, которые держат в напряжении до титров — высокие рейтинги
Amazon поставил точку: продолжения сериала «Лихачи» не будет, и вот почему
Он получил награду, ему аплодировали несколько минут, но многие его так и не увидели: почему стоит вернуться к фильму Джилленхол
Начали смотреть «Хирурга»? Вот еще 3 сериала о врачах «с секретами» — скоротаете ождание новых серий
Понятно, откуда рейтинг 7.9 и выше: 4 российских сериала затягивают с первой минуты — в № 1 сыграл Семенов из «Невского»
Тоже рыдали над смертью Муфасы в «Короле Льве»? Сейчас будет еще больнее — встречайте жуткую фанатскую теорию
Время сделать ход конем: попробуйте угадать 5 хитовых фильмов СССР по кадрам с шахматами (тест)
Разнос на «Мосфильме» и «волчий билет»: из-за «антисоветской» комедии Гайдаю обещали испортить жизнь — правда, спустя годы ее все-таки выпустили
Тест пройдут только те, кто смотрел «Невский» минимум 2 раза: угадайте, из каких сезонов эти 5 кадров
Досматриваете фильмы СССР до самых титров? Тогда для вас тест — угадайте 6 кинолент по последнему кадру
«Гляди, над чем я угорала когда-то»: почему смотреть «Сумерки» и фанатеть по Эдварду снова в моде — объясняет кинокритик
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше