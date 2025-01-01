Cozy CarlisleЛюди либо курят, либо нет. Посредине не бывает. Главное — понять, кем ты являешься, и быть этим.
Mike ChurchДа, ну, знаешь, я... я пытаюсь бросить. Так что...
Cozy CarlisleНе говори мне, что пытаешься бросить. Те, кто говорит, что пытаются, — по сути слабаки, которые не могут решиться. Пойми, кто ты есть. Будь этим. Вот и всё. Если ты некурящий, ты это почувствуешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy CarlisleТы берёшь уроки из этой жизни и используешь их в следующей. Это и есть карма.
Mike ChurchЯ думал, карма — это когда в этой жизни сделал что-то плохое, а в следующей — термит.
Cozy CarlisleСлушай, если хочешь знать моё мнение, приятель, ты и в этой жизни уже термит в отвратительном костюме, понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mike Church[Бейкер курит сигарету через отверстие в горле и возвращает пачку Майку]Держи. Я только бросил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Franklyn MadsonЧто ж, я, по крайней мере, о-о-очень хочу узнать, что будет дальше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cozy CarlisleЭй, пальчик, я был чертовски хорошим психотерапевтом. За 16 с половиной лет я помогал куче людей пережить кучу дерьма. Ладно. Я переспал с парой пациентов. Не то чтобы мне было наср### на них.
Cozy CarlisleЯ обожал быть врачом. Раньше я не брал денег с половины своих пациентов. А потом этот грёбаный штат вмешался, прислал какую-то сучку под прикрытием — и всё, капец мне. Не справедливо, правда?
Mike ChurchВот вода, там дверь, извиняюсь за ступеньки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Roman StraussЭто не браслет, дорогая. Это браслет на ногу, очень особенный браслет. Дай-ка мне твою ногу. Он действительно очень старый. Мужчина, у которого я его купил, объяснил мне, что когда муж дарит этот браслет жене — они становятся — двумя половинками одного целого. Ничто не может — разлучить их. Даже смерть.
Cozy CarlisleБлагодаря судьбе — единой космической силе с трагическим чувством юмора — если ты кого-то сжёг в одной жизни, у него есть шанс сжечь тебя в этой. Это кармический кредит: купил сейчас — плати вечно.