Киноафиша Фильмы Приключения мистера Пибоди и Шермана Цитаты из мультфильма Приключения мистера Пибоди и Шермана

Цитаты из мультфильма Приключения мистера Пибоди и Шермана

George Washington Настоящим объявляю мистеру Пибоди президентскую амнистию.
Abraham Lincoln И я тоже!
Bill Clinton Я и похуже натворил.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Я люблю тебя, мистер Пибоди.
Mr. Peabody [после короткого поиска правильного ответа] Я тоже испытываю к тебе глубокое уважение, Шерман.
[позже]
Mr. Peabody Я... я люблю тебя, Шерман.
Sherman [С тёплой понимающей улыбкой] Я тоже испытываю к тебе глубокое уважение, мистер Пибоди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Peterson Я больше не Пенни. Теперь я — принцесса Хатшепсут, драгоценный цветок Нила.
Mr. Peabody «Драгоценный», может быть, но если ты думаешь, что мы тебя тут оставим, то ты явно в «ни-иле».
Sherman [смеётся] Я не понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody Почему дети не могут быть такими простыми?
Leonardo da Vinci Потому что дети — не машины, Пибоди. Поверь, я пытался такую построить. Ох! Это было жутко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Judge Мистер Пибоди, вы лауреат Нобелевской премии, советник глав государств, глава крупной корпорации. Почему вы хотите усыновить мальчика?
Mr. Peabody Потому что, ваша честь, когда я нашёл Шермана, это напомнило мне, с чего я начинал. И теперь я хочу дать ему то, чего всегда хотел сам — дом.
Judge И вы уверены, что справитесь со *всеми* трудностями воспитания обычного мальчишки?
Mr. Peabody Со всем уважением, а что там такого сложного?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Judge Если мальчик может взять собаку, я не вижу причин, почему собака не может взять мальчика.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Агамемнон Одиссей, какие новости ты принес?
Одиссей Кто-то оставил это для нас.
Агамемнон Подарок. Приятно. Выглядит точно как *наш* конь.
Одиссей Мне занести его внутрь?
Агамемнон Будет невежливо не сделать этого.
[Одиссей кладёт лошадь, и появляется Пибоди]
Агамемнон [смеётся] Я *совсем* не ожидал этого!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[последние реплики]
Mr. Peabody Нет сомнений. У каждой собаки должен быть мальчик.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Ну, можно нам кусочек торта?
Marie Antoinette Mais, oui.
Sherman Ой, да, извини. хе-хе. «Можно нам» кусочек торта?
Marie Antoinette Mais, oui!
Sherman Возможно, она не слышит меня из-за волос.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Прибыл царь Тут]
Sherman Кто это, мистер Пибоди?
Mr. Peabody Это, Шерман, живое воплощение Амона, сына Эхнатона, властителя XVIII династии Нового царства, царь Тутанхамон. Иначе говоря — царь Тут.
Penny Peterson Мой парень.
Sherman Царь Тут — твой парень?
Penny Peterson М-м.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[люди начинают появляться в настоящем]
Леонардо да Винчи [приземляется в ВАБАК] Эй, Пибоди!
Шерман Похоже, прошлое идёт к нам.
[Леонардо падает]
Робеспьер [приземляется в ВАБАК] Фуф! Я достану тебя, пес! И твоего маленького мальчика тоже!
[падает]
Царь Тут [приземляется в ВАБАК] Пенни! Моя невеста!
[Шерман использует дворники, чтобы отшвырнуть Тута; Пенни любяще смотрит на Шермана, а мистер Пибоди смотрит на него с неодобрением]
Шерман Что?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman [когда Пибоди тянут в фургон] Подождите! Дайте ему ещё один шанс!
Ms. Grunion С шансами покончено. Теперь он должен заплатить за свои ошибки.
Sherman Но все ошибки сделал я. Я тот, кто пользовался WABAC без разрешения. Единственная ошибка мистера Пибоди... это я.
Mr. Peabody [почти с разбитым сердцем] Шерман.
Ms. Grunion Ты абсолютно прав, Шерман. Каким отцом этот пес может быть для мальчика?
Sherman Может, вы правы, мисс Грунион. Но есть одна вещь, которую вы не учли.
Ms. Grunion Что же?
Sherman [гордо] Я тоже пес! Если быть собакой значит быть как мистер Пибоди — никогда не поворачивать спиной, всегда поддерживать, когда падаешь, и любить тебя, сколько бы раз ты ни ошибался... если это значит быть собакой... тогда да, я тоже пес!
[Пенни, её родители и исторические персонажи присоединяются к клятве Шермана, что глубоко трогает Пибоди]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody Шерман, сядь!
Sherman Ты так со мной не говори. Я не собака.
Mr. Peabody Что ты сказал?
Sherman Я сказал, я не собака!
Mr. Peabody Ты прав, Шерман, ты не собака. Ты просто очень плохой мальчик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пенни Петерсон У меня будет большая, пышная египетская свадьба.
Мистер Пибоди Спойлер: царь Тут умер молодым. Ты точно об этом подумала?
Пенни Петерсон О, поверь, я всё продумала. У меня будет всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agamemnon К слову, у многих героев проблемы с отцами. Мой старик — минотавр. Полчеловек, полбык, сплошной приговор. А вот Аякс, самый сильный парень на свете, но отец так и не принял, что его настоящая мечта — петь.
Ajax [на фальцете] Я хотел быть в греческом хоре.
Agamemnon А, да, и даже не заставляй меня начинать про Эдипа. Скажем так: ты точно не захочешь проводить праздники у него дома. Там жутко неловко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Peterson Значит, он буквально собака.
Patty Peterson Пол!
Mr. Peabody Нет, всё нормально. Хотя я предпочитаю термин «образованная собака».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Peterson Эээ, подожди-ка. Кто-нибудь, объясните мне это?
King Tut Он имеет в виду, Пенни, что когда я умру, тебя убьют тоже. А потом вырвут твои органы, запихают их в канопические сосуды и забальзамируют всё, что останется.
Penny Peterson Ладно, теперь я понял. Спасибо. Я пойду с ними.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody Я получил степень в Гарварде. Конечно же, с отличием.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мистер Пибоди держит на руках маленького Шермана]
Sherman Па-па!
Mr. Peabody Нет, Шерман, не Па-па. Зови меня мистер Пибоди. Или в более непринуждённой обстановке просто Пибоди.
Sherman Мистер Пи-баба?
Mr. Peabody Правильно, мистер Пи-баба.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Police Officer Брось саблю и отойди от футуристического шара!
Robespierre Приказы я принимаю только от себя! Свобода, равенство, братство!
[получает разряд электрошокера]
Robespierre [подёргивается] Уу-ля-ля!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Taxi Driver Эй, Эйнштейн, красный свет.
Albert Einstein Эй, я тут иду!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Шерман Ох, эта вода на вкус отвратительная.
Мистер Пибоди Забавно, но это не вода.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Единственная ошибка мистера Пибоди... это я.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agamemnon Что ты за создание такое?
Ms. Grunion Меня зовут Грунион!
Agamemnon Я влюбился!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agamemnon Не электрифицируй меня, братан!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Мистер Пибоди и Шерман сталкиваются с ловушкой у Сфинкса]
Mr. Peabody Осторожно, Шерман... Это ловушка.
[Шерман смеётся]
Mr. Peabody Что такого смешного?
Sherman Ты сказал «ловушка»!
[Пибоди с отвращением качает головой]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody [после того, как Шерман попадает в временную линию, где он ещё существует] Шерман, я должен вывести тебя отсюда, прежде чем ты начнёшь трогать себя.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Да брось! Я же не собираюсь держать её за руку, или идти с ней в парк, или смотреть, как она расчёсывает волосы... или что-то в этом роде.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody [из первой временной линии] Знаешь, что говорят... «Если сначала не получилось, Трой, Трой снова»
Mr. Peabody [из второй временной линии] Не время шутить! Даже хорошими.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мона Лиза Леонардо, скажи мне, ради чего мне улыбаться?
Леонардо да Винчи Солнце, паста. Всё то, что делает Италию таким популярным туристическим направлением!
Мона Лиза Но я ничего из этого не видел, Леонардо! Потому что я весь день сижу на своей аббондАнце!
Шерман Не думаю, что это слово значит "стул" по-итальянски.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Peterson Фу! Чёрт возьми, что это за запах?
Agamemnon [нюхая подмышку] О! Ох. Это запах победы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Mr. Peabody Ты неправильно использовал машину времени... нам нужно переписать историю, чтобы спасти вселенную!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Леонардо да Винчи [наблюдает, как Шерман и Пенни уходят играть] Он растёт, Пибоди. Как птенец, покидающий гнездо. Разве это не прекрасно?
[Мистер Пибоди смотрит с грустью]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Mr. Peabody Похоже, мы прорвали дыру в пространственно-временном континууме...
Sherman Похоже, прошлое идёт к нам!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody Шерман, ты разве не помнишь, почему я сказал тебе не отходить от меня во время Французской революции?
Sherman Потому что после Французской революции пойдёт дождь?
Mr. Peabody Почти. Я сказал: «После Французской революции наступает... эпоха террора!»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
George Washington Мы считаем само собой разумеющимся, что все люди, а также некоторые собаки, созданы равными.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody Ну что, что ты сегодня узнал, Шерман?
Sherman Что Французская революция была сумасшедшей.
Mr. Peabody Почему?
Sherman Вся эта толпа, у которой отрубали головы, и никто не встал и не сказал, что это неправильно.
Mr. Peabody А подумай, Мария-Антуанетта могла бы избежать всей революции, если бы просто издала указ о раздаче хлеба бедным. Но тогда у неё не было бы десерта.
Sherman Почему, мистер Пибоди?
Mr. Peabody Потому что, Шерман, нельзя иметь и торт, и указ.
Sherman [смеётся] Не понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые реплики]
Mr. Peabody Наша история начинается высоко над Нью-Йорком, в роскошном пентхаусе, где живёт, пожалуй, самый невероятный гений, которого когда-либо знала эта планета.
[Камера показывает Пибоди в перевёрнутом положении]
Mr. Peabody Ой. Извините. Вы застали меня за йогой. Наверное, ожидали позу «собака мордой вниз»?
[Прыгает в нормальное положение]
Mr. Peabody Меня зовут мистер Пибоди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Куда мы сегодня отправимся, мистер Пибоди?
Mr. Peabody Не «куда», Шерман... «когда».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[из трейлера]
Mr. Peabody Ты воспользовался Уэбэком?
Sherman Да... ей это понравилось.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody В любом случае, на мой взгляд, в Древнем Египте слишком рано женятся... или, может, я просто старый пирамида.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Шерман и Пенни поссорились]
Mr. Peabody Что же это тебя спровоцировало?
Sherman Она назвала меня собакой.
Mr. Peabody Ну, ладно. Спасибо, что рассказал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agamemnon Это Эдип. Ужин с его семьёй — ну очень неловко.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Почему бы не отправиться в будущее?
Mr. Peabody В будущее?
Sherman Я там никогда не был, так что, наверное, там не так всё запущено.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman [повторяющаяся реплика] Я не понимаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Кто это?
Mr. Peabody Это Ай.
Sherman Это ты?
Ay Я — Ай, великий визирь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody [после гипноза родителей Пенни] Я этому научился у сваами в Бегаван Гири, в Убуде, на Бали.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пенни Петерсон [к Шерману] Фу! Как по-египетски будет «ябеда»?
Мистер Пибоди Муфши асур. Но это не важно. Одевайся, идём домой.
Пенни Петерсон Кто ты такой, чтобы командовать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody Это величайшая коллекция гениев, когда-либо собранных вместе! Конечно, мы можем придумать другой способ попасть в прошлое.
Leonardo da Vinci Я могу построить катапульту. И мы полетим очень быстро.
Albert Einstein Но помните, когда скорость приближается к скорости света, гравитация становится слишком сильной.
Isaac Newton О, конечно. «На каждое действие есть равная и противоположная реакция.»
Agamemnon А не пробить ли нам просто большую дыру в морду?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Agamemnon Ешьте бронзу мою, вы троянские псы!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Peterson Я тоже пес.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Робеспьер использует электрошокер во время Французской революции]
Робеспьер [получает удар током] У-ля-ля!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Peterson Шерман летал на самолёте. Он был потрясающим!
Mr. Peabody Шерман уничтожил бесценный исторический артефакт.
Penny Peterson Да ну. Ты должна радоваться. Оказывается, Шерман не полный и абсолютный неудачник.
Sherman Да, мистер Пибоди. Оказывается, я не полный и абсолютный неудачник.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
King Tut Хочешь, я их содраю, облеплю мёдом и положу в муравьиную яму?
Penny Peterson [вздыхает] Ты правда так для меня сделаешь?
King Tut Что угодно, моя пустынная роза. Считай это свадебным подарком.
Sherman *Что*? Ты не можешь выходить за этого парня!
Penny Peterson Почему нет?
Sherman Ну, во-первых, его имя рифмуется со словом "жопа".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman У меня есть идея. Пошли!
Penny Peterson Куда мы собираемся идти?
Sherman Мы идём домой. Есть только один человек, кто нам поможет — мистер Пибоди.
Penny Peterson О чём ты говоришь? Как это вообще возможно?
Sherman У нас есть машина времени, Пенни! Я могу настроить её так, чтобы мы попали домой, пока мистер Пибоди там ещё есть.
Penny Peterson Но я думала, нельзя возвращаться в то время, когда ты уже существовал.
Sherman Какой у нас выбор?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Peterson Если ты такой замечательный родитель, почему мисс Гранион пытается забрать Шермана у тебя?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody Если бы я не знал лучше, Шерман, я бы сказал, что ты завидуешь.
Sherman Завидую? Чему?
Mr. Peabody Тутовой любви к Пенни, конечно.
Sherman Ты думаешь, мне *нравится* Пенни?
Mr. Peabody Угу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Leonardo da Vinci Смотри, Пибоди! Это моя летающая машина! Моя летающая машина?
Mr. Peabody Шерман. Шерман? Шерман, что ты там делаешь?
Sherman Я лечу!
Mr. Peabody Но, Шерман, ты же не умеешь летать!
Sherman Не умею?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Peterson Держи, Шерман! Ты управляй!
Sherman Да я не хочу летать!
Penny Peterson Конечно хочешь! Это будет весело!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пенни Петерсон Шерман? Шерман! Ты в порядке?
Шерман Это было просто фантастично!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Paul Peterson Эй! Куда делись остальные двое?
Mr. Peabody эээ, наши космические двойники объединились, чтобы устранить парадокс в пространственно-временном континууме.
Paul Peterson [смотрит озадаченно] ладно, это имеет смысл
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Пенни, эта свистулька — моя личная собственность. Отдай её!
Penny Peterson Прыгай, песик, прыгай.
Sherman Я не собака.
Penny Peterson Давай, Шерман! Признайся, ты — собака. Скажи это.
Sherman Отпусти меня!
Penny Peterson Не отпущу, пока не попрошайничаешь, как собака. Давай, Шерман. Попрошай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Это безумие!
Penny Peterson Нет, это не так, Шерман. Это весело!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Penny Peterson Нет, не надо, мисс Грунион, пожалуйста! Это всё моя вина. Я начал это. Мне так жаль, Шерман.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody Познакомься с Пенни, Шерман.
Sherman Привет, Пенни.
Penny Peterson Привет, Шерман.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Sherman Он называет это ВЭЙБЭК.
Penny Peterson Так куда ты на нём ездил?
Sherman Не "куда", Пенни, а "когда".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Peabody Делись своими увлечениями. Сделай так, чтобы всё получилось. Не говори ей про проходку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ms. Grunion Ох! Ты ещё не видел меня в последний раз, Пибоди. Ты рано или поздно ошибёшься, и когда это случится... я буду рядом!
Agamemnon [Агамемнон схватил Грунион] Грунион — моя!
Ms. Grunion Ох!
[В портал]
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Джесс Харнелл
Джесс Харнелл
Jess Harnell
Макс Чарльз
Max Charles
Тай Буррелл
Тай Буррелл
Ty Burrell
Ариэль Уинтер
Ariel Winter
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Stanley Tucci
Деннис Хейсберт
Деннис Хейсберт
Dennis Haysbert
Патрик Варбертон
Патрик Варбертон
Patrick Warburton
Том МакГрат
Том МакГрат
Tom McGrath
Зак Каллисон
Zach Callison
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Allison Janney
Стефен Колбер
Stephen Colbert
Лесли Манн
Лесли Манн
Уолт Дорн
Уолт Дорн
Walt Dohrn
Мэл Брукс
Мэл Брукс
Mel Brooks
Лэйк Белл
Лэйк Белл
Lake Bell
Стив Валентайн
Steve Valentine
