Sherman[гордо]Я тоже пес! Если быть собакой значит быть как мистер Пибоди — никогда не поворачивать спиной, всегда поддерживать, когда падаешь, и любить тебя, сколько бы раз ты ни ошибался... если это значит быть собакой... тогда да, я тоже пес!
[Пенни, её родители и исторические персонажи присоединяются к клятве Шермана, что глубоко трогает Пибоди]
Mr. PeabodyТы прав, Шерман, ты не собака. Ты просто очень плохой мальчик!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Пенни ПетерсонУ меня будет большая, пышная египетская свадьба.
Мистер ПибодиСпойлер: царь Тут умер молодым. Ты точно об этом подумала?
Пенни ПетерсонО, поверь, я всё продумала. У меня будет всё.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
AgamemnonК слову, у многих героев проблемы с отцами. Мой старик — минотавр. Полчеловек, полбык, сплошной приговор. А вот Аякс, самый сильный парень на свете, но отец так и не принял, что его настоящая мечта — петь.
Ajax[на фальцете]Я хотел быть в греческом хоре.
AgamemnonА, да, и даже не заставляй меня начинать про Эдипа. Скажем так: ты точно не захочешь проводить праздники у него дома. Там жутко неловко.