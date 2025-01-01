Sherman [когда Пибоди тянут в фургон] Подождите! Дайте ему ещё один шанс!

Ms. Grunion С шансами покончено. Теперь он должен заплатить за свои ошибки.

Sherman Но все ошибки сделал я. Я тот, кто пользовался WABAC без разрешения. Единственная ошибка мистера Пибоди... это я.

Mr. Peabody [почти с разбитым сердцем] Шерман.

Ms. Grunion Ты абсолютно прав, Шерман. Каким отцом этот пес может быть для мальчика?

Sherman Может, вы правы, мисс Грунион. Но есть одна вещь, которую вы не учли.

Sherman [гордо] Я тоже пес! Если быть собакой значит быть как мистер Пибоди — никогда не поворачивать спиной, всегда поддерживать, когда падаешь, и любить тебя, сколько бы раз ты ни ошибался... если это значит быть собакой... тогда да, я тоже пес!