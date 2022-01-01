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Катя Рупе
Катя Рупе
Katja Rupé
О персоне
Фильмография
Катя Рупе
Katja Rupé
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Дата рождения
18 сентября 1949
Возраст
72 года
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актриса, Режиссер, Сценарист
Биография Катя Рупе
Родилась 18 сентября 1949 года. Мюнхен, Бавария, Германия.
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Фильмография Катя Рупе
Зимняя песня
комедия, драма
2015, Франция
6.0
Три четверти луны
комедия, драма
2011, Германия
7.0
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