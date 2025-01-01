Меню
Цитаты из фильма Степной волк

Pablo Научись серьёзному — а остальное принимай с улыбкой!
Гёте Ах, no wonder ты такой ворчливый, если собираешься воспринимать Время всерьёз. В Вечности нет Времени. Есть только мгновение. Всего лишь время для шутки!
Pablo Внутри есть свет. Тебе лишь нужно выйти из собственной тени, чтобы его увидеть.
Pablo Весь юмор — это юмор на плахе.
Hermine О, Гарри, ты — настоящий идиот!
[первые реплики]
Гарри Галлер День прошёл, как обычно проходят дни. Я прожил его в соответствии с моим примитивным и замкнутым образом жизни. Работал час или два, испытывал боли, принимал опиум и лежал в горячей ванне два часа. Радовался, когда боли наконец утихли. В целом, это был далеко не день восторга. Пожалуй, пришло время последовать примеру Адальберта Штифтера: смертельный случай во время бритья...
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Пьер Клементи
Pierre Clémenti
Альфред Баллу
Alfred Baillou
Доминик Санда
Dominique Sanda
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
Орудия
Орудия
2025, США, драма, ужасы, детектив
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Семейный призрак
Семейный призрак
2025, Россия, комедия, фантастика
Диспетчер
Диспетчер
2024, США, боевик, триллер
Дети-шпионы
Дети-шпионы
2025, Россия, семейный
Формула 1
Формула 1
2025, США, спорт
Идентификация
Идентификация
2025, Россия, фантастика
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
Голодные игры: Баллада о певчих птицах и змеях
2023, США, боевик, приключения, драма
Одно целое
Одно целое
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
