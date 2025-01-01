PabloНаучись серьёзному — а остальное принимай с улыбкой!
ГётеАх, no wonder ты такой ворчливый, если собираешься воспринимать Время всерьёз. В Вечности нет Времени. Есть только мгновение. Всего лишь время для шутки!
PabloВнутри есть свет. Тебе лишь нужно выйти из собственной тени, чтобы его увидеть.
PabloВесь юмор — это юмор на плахе.
HermineО, Гарри, ты — настоящий идиот!
[первые реплики]
Гарри ГаллерДень прошёл, как обычно проходят дни. Я прожил его в соответствии с моим примитивным и замкнутым образом жизни. Работал час или два, испытывал боли, принимал опиум и лежал в горячей ванне два часа. Радовался, когда боли наконец утихли. В целом, это был далеко не день восторга. Пожалуй, пришло время последовать примеру Адальберта Штифтера: смертельный случай во время бритья...