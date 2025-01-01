[первые реплики]

День прошёл, как обычно проходят дни. Я прожил его в соответствии с моим примитивным и замкнутым образом жизни. Работал час или два, испытывал боли, принимал опиум и лежал в горячей ванне два часа. Радовался, когда боли наконец утихли. В целом, это был далеко не день восторга. Пожалуй, пришло время последовать примеру Адальберта Штифтера: смертельный случай во время бритья...