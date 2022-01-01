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Киноафиша Фильмы Поселенцы Поселенцы, 1972: актеры и роли
Nybyggarna Поселенцы 1972 / Швеция
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15 голосов Рейтинг IMDb: 8
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Поселенцы, 1972: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Ян Труэль Jan Troell
В ролях
Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow Лив Ульман Лив Ульман Liv Ullmann Эдди Аксберг Eddie Axberg Пьер Линдстед Pierre Lindstedt Аллан Эдвалль Allan Edwall Моника Зеттерлунд Ганс Альфредсон Hans Alfredson
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Главная роль
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