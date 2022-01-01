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Пограничная полоса
Пограничная полоса, 1980: актеры и роли
Borderline
Пограничная полоса
1980 / США
6.0
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 6
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Пограничная полоса, 1980: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джерролд Фридман
Jerrold Freedman
В ролях
Чарльз Бронсон
Charles Bronson
Бруно Кёрби
Bruno Kirby
Берт Ремсен
Bert Remsen
Майкл Лернер
Michael Lerner
Эд Харрис
Ed Harris
Кеннет МакМиллан
Kenneth McMillan
Кармин Мурсело
Энрике Кастильо
Enrique Castillo
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Одна
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