Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Идеальная ложь" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зубастики 3 Зубастики 3
Киноафиша Фильмы Зубастики 3 Фильмы похожие на Зубастики 3
Critters 3 Зубастики 3 1991 / США
6.1 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Фильмы похожие на Зубастики 3

Вся информация о фильме
Лепрекон 5: Сосед
Лепрекон 5: Сосед
комедия, боевик, ужасы, фэнтези 2000, США
3.0
Лепрекон 4: В космосе
Лепрекон 4: В космосе
комедия, ужасы, фантастика, фэнтези 1996, США
3.0
Полное затмение
Полное затмение
биография, драма, мелодрама 1995, Великобритания / Франция / Бельгия / Италия
7.0
Король Ральф
Король Ральф
комедия, мелодрама 1991, США
5.0
Зубастики 2: Основное блюдо
Зубастики 2: Основное блюдо
фантастика, комедия, ужасы 1988, США
5.0
Зубастики
Зубастики
фантастика, комедия, боевик, ужасы 1986, США
6.0
Не смотрите наверх
Не смотрите наверх
комедия 2021, США
7.0
Знаменитость
Знаменитость
комедия 1998, США
6.0
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Жанна Дюбарри
2023, Франция, биография, драма, исторический
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Криминальный Город: Разборки В Пусане
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
Кентавр
Кентавр
2023, Россия, драма, триллер
Флэш
Флэш
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Трансформеры: Восхождение Звероботов
2023, США, фантастика, боевик
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Человек-Паук: Паутина Вселенных
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
За Палыча!
За Палыча!
2023, Россия, комедия, военный
Стражи Галактики. Часть 3
Стражи Галактики. Часть 3
2023, США, фантастика, боевик, приключения
Корабль призраков
Корабль призраков
2023, Великобритания / США, драма, ужасы, детектив
Related video
Зря прятали: под гримом советской Снежной королевы скрывалась роскошная девушка
Самый страшный фильм СССР: людей увозили в реанимацию из кинотеатров
«Женись, потом поговорим»: Винер ошарашила молодого волокиту заявлением
Мучения позади: Виторган слезливо обратился к четырехлетней дочери
Вася — щеголь, Раиса Захаровна — нимфа: такими звезд фильма «Любовь и голуби» вы не видели
Такие имена в прошлом давали аристократам: проверьте, вдруг и вы голубых кровей
Бабушка и внучка: что сотворили годы с двумя Хюррем из «Великолепного века»
Дочь Гузеевой пылинки сдувает с сына известного актера: ахнете, узнав, о ком речь
Рыбак из мема «Батя, ты как, нормально?» взялся за голову и снова стал звездой (фото)
Невозможно общаться: женщин с этими именами не просто так все недолюбливают
Тест: в душе вы взрослый или ребенок?
«Это неприятно»: оголившуюся в кадре Тому унизила родная дочь
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше