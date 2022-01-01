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Зубастики 3
Зубастики 3, 1991: актеры и роли
Critters 3
Зубастики 3
1991 / США
6.1
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11
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Зубастики 3, 1991: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Кристин Питерсон
Christine Peterson
В ролях
Джон Кэлвин
Айми Брукс
Aimee Brooks
Кристиан Казинс
Джозеф Казинс
Уильям Дэннис Хант
William Dennis Hunt
Нина Аксельрод
Nina Axelrod
Леонардо ДиКаприо
Leonardo DiCaprio
Дон Кит Оппер
Don Keith Opper
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