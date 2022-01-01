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Зубастики 3 Зубастики 3
Киноафиша Фильмы Зубастики 3 Зубастики 3, 1991: актеры и роли
Critters 3 Зубастики 3 1991 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Зубастики 3, 1991: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Кристин Питерсон Christine Peterson
В ролях
Джон Кэлвин Айми Брукс Aimee Brooks Кристиан Казинс Джозеф Казинс Уильям Дэннис Хант William Dennis Hunt Нина Аксельрод Nina Axelrod Леонардо ДиКаприо Леонардо ДиКаприо Leonardo DiCaprio Дон Кит Оппер Don Keith Opper
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