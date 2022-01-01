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Полицейские
Полицейские, 1997: актеры и роли
Cop Land
Полицейские
1997 / США
7.5
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7
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Полицейские, 1997: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Мэнголд
James Mangold
В ролях
Сильвестр Сталлоне
Sylvester Stallone
Харви Кейтель
Harvey Keitel
Рэй Лиотта
Ray Liotta
Роберт Де Ниро
Robert De Niro
Питер Берг
Peter Berg
Джанин Гарофало
Janeane Garofalo
Роберт Патрик
Robert Patrick
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Одна
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