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Полицейские Полицейские
Киноафиша Фильмы Полицейские Полицейские, 1997: актеры и роли
Cop Land Полицейские 1997 / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Полицейские, 1997: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джеймс Мэнголд Джеймс Мэнголд James Mangold
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Харви Кейтель Харви Кейтель Harvey Keitel Рэй Лиотта Рэй Лиотта Ray Liotta Роберт Де Ниро Роберт Де Ниро Robert De Niro Питер Берг Питер Берг Peter Berg Джанин Гарофало Джанин Гарофало Janeane Garofalo Роберт Патрик Роберт Патрик Robert Patrick
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