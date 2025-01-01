Меню
Цитаты из фильма Рокки 2

Rocky Balboa Я хочу сказать всего одну вещь... своей жене дома: Йо, Адриан! Я СДЕЛАЛ ЭТО!
Gazo А как насчёт вложиться в кондоминиумы? Это надёжно.
Rocky Balboa Кондоминиумы?
Gazo Да, кондоминиумы.
Rocky Balboa Я ими никогда не пользуюсь.
Rocky Balboa Это Аполло.
Mickey Кого ты ждал?
Rocky Balboa Я надеялся, что он не появится.
[Апполону, о реванше с Рокки]
Duke Он нам совсем не подходит, детка. Я видел, как ты побил того парня так, как никогда не видел, чтобы кто-то побеждал другого, а он всё равно продолжал идти на тебя. Теперь нам такой человек не нужен в нашей жизни.
[Микки заставляет Рокки гоняться за курицей в рамках тренировки]
Rocky Balboa Чувствую себя идиотом из Кентукки Фрайд.
Adrian Есть одна вещь, которую я хочу, чтобы ты для меня сделал.
Rocky Balboa Что это?
Adrian Победи...
Adrian Победи!
Rocky Balboa Я тут подумал... Ты не против была бы за меня выйти?
Mickey Слышь, Рокки. Сейчас три часа ночи. Я заходил к тебе домой, мне сказали, что тебя здесь нет. Три часа ночи, парень. Ты знаешь, что Адриан — хорошая девочка. Я, ты знаешь, мне жаль вас обоих. Я ничего не могу с этим поделать. Но я хочу сказать тебе это один раз, и больше не повторять. Но, Рокки, у тебя есть ещё один шанс. Это второй шанс. На, э-э, не знаю, самый большой титул в мире, и ты будешь обмениваться ударами с самым опасным бойцом в мире. И на всякий случай — ты же знаешь, у тебя с головой не всё в порядке. Всё это случится очень скоро, а ты не готов. Ты далеко не в форме. Так что я говорю, ради всего святого, почему бы тебе не встать и не дать этому парню бой ЖЁСТКИЙ? Как ты делал раньше, это было прекрасно! Но не ложись вот так! Как, э-э, не знаю, какой-то шавкой или ещё кем-то. Потому что он разнесёт твоё лицо в клочья! Вот так! Этот парень не просто хочет выиграть, он хочет похоронить тебя, он хочет унизить тебя, он хочет доказать всему миру, что ты был просто каким-то фриком в первый раз. Он сказал, что ты был везучим бродягой один раз! Но теперь я не хочу злиться в таком святом месте, но я думаю, что ты намного больше, чем это, парень! Намного больше! Но подожди минуту, если ты хочешь всё просрать, если хочешь, то, чёрт возьми, я просру это вместе с тобой. Если ты хочешь остаться здесь, я останусь с тобой. Я останусь с тобой. Я останусь и помолюсь. Что мне терять?
Interviewer У тебя есть судимость?
Рокки Бальбоа Ничего такого, чтобы хвастаться.
Rocky Balboa [после первого раунда реванша с Кридом] Не могу в это поверить!
Mickey Что?
Rocky Balboa Он снова сломал мне нос.
Репортёр Рокки, у тебя есть что-то плохое сказать про чемпиона?
Рокки Бальбоа Плохое? Нет. Он отличный.
[Во время повторной тренировки Рокки]
Mickey Ты будешь есть молнию, и будешь какать громом.
[Рокки, совершенно измотанный, уставший и со слезами счастья, произносит речь победителя для всего мира]
Rocky Balboa Извините. Не могу поверить, что это случилось. Не могу. И просто хочу поблагодарить Апполло за бой со мной. Апполло. Хочу поблагодарить Микки за то, что тренировал меня.
Fan from the Arena Мы тебя любим, Рок!
Rocky Balboa Да, я вас тоже люблю. И еще хочу поблагодарить Бога. Кроме того, что у меня родился сын, это самый великий вечер в моей жизни. Хочу сказать только одно своей жене, что дома: ЭЙ, ЭЙДРИАН! Я СДЕЛАЛ ЭТО!
Adrian [со слезами счастья] Я тебя люблю. Я тебя люблю.
Rocky Balboa [замечая слуховой аппарат Микки] Что это у тебя в ухе?
Mickey Это чтобы глупости лучше слышать.
Apollo Ты думаешь, в прошлый раз я его победил?
Duke Решение судей было не в твою пользу.
Apollo Чувак, я выиграл! Но я его не побил!
Рокки Бальбоа [Прямо у дверей палаты Апполло после первого боя] Эй, Апполло?
Апполло [В больничной койке] Да, кто там?
Рокки Бальбоа Это я, Рокки. Слушай, можно задать тебе один вопрос?
Апполло Да, конечно.
Рокки Бальбоа Ты выложился по полной?
Апполло Да... да.
Рокки Бальбоа Спасибо.
[Рокки и Микки смотрят запись первого боя]
Mickey Левши — самые худшие бойцы. Они в основном идут в лоб, пытаясь навалить этим большим левым. Правый — ни к чёрту. Надо бы запретить левшей.
Rocky Balboa Почему ты мне раньше не говорил об этом?
Mickey Не хотел задевать твои чувства.
[За покупками с Эдриан]
Rocky Balboa Любишь хорошо проводить время? Значит, тебе нужны хорошие часы!
Mickey Почему ты должен носить этот вонючий спортивный костюм?
Rocky Balboa Он приносит мне удачу, понимаешь?
Mickey Удачу! Я тебе скажу, что он приносит — мухи! А теперь слушай, что я хочу, чтобы ты сделал... Я хочу, чтобы ты погнался за этой курицей.
Rocky Balboa Эй, Мик, зачем мне гоняться за курицей?
Mickey Во-первых, потому что я так сказал. Во-вторых, потому что гоняться за курицей — это то, как мы тренировались в старые времена. Если сможешь поймать её, сможешь поймать и молнию.
Rocky Balboa Ладно, сделаю, если ты сказал, но это не очень по-взрослому.
Mickey Да ну, ты тоже не очень взрослый!
Adrian Нам правда не нужна машина.
Rocky Balboa Ой, да брось, Эдриан. Я буду сниматься в рекламах. Теперь я могу себе это позволить, понимаешь? Без проблем.
Adrian Ты умеешь водить?
Rocky Balboa Умею водить?
Adrian Ты умеешь водить?
Rocky Balboa Я один из лучших. Ты шутишь? Давай, я тебя подвезу. Сажусь в машину, и всё будет как у Золушки с тыквой, понял?
Adrian Ты умеешь водить?
Rocky Balboa Умею? Я летаю на самолётах и управляю бульдозерами. Если дашь шанс — я сведу тебя с ума. Ты понимаешь, о чём я?
[Смеётся]
Employment Manager Могу быть честным? Никто не предложит тебе работу в офисе. Там слишком большая конкуренция. Почему бы тебе не драться? Я где-то читал, что ты очень хороший боец.
Rocky Balboa Да? А тебя когда-нибудь били в лицо по 500 раз за ночь? Со временем начинает жечь, знаешь ли.
Rocky Balboa Я тут думал, чем ты будешь заниматься следующие 40 или 50 лет.
Mickey Что такое «не могу»? Нет никаких «не могу»! Нет никаких «не могу»!
Mickey [после того, как шлёпнул Рокки по лицу левой рукой] Ты даже и не заметил, а? И это говорит такой отстойный тип, как я. Что... что, по-твоему, чемпион с тобой сделает?
Рокки Бальбоа Наверное, больно...
Mickey Нет, он сделает тебе больно навсегда. *Навсегда*!
Reporter Рокки, твоя плата за бой будет очень большой. Что собираешься делать с деньгами?
Rocky Balboa Ну, первое, что я должен сделать — заплатить за квартиру. А потом я составил список по дороге сюда. Хотелось бы купить пару шляп, мотоцикл, пару флаконов духов для Адриан, ей нравится хорошо пахнуть. И пару игрушек — знаешь, Эрни, Большую Птицу. И лягушонка, как его там? Кермит?
Mickey Ага.
Rocky Balboa А ещё я думал, может, статую для церкви, и аппарат для снега для тебя, Поли. Ты же любишь снег, правда?
Reporter Рокки, ты хочешь сказать что-нибудь плохое про чемпиона?
Rocky Balboa Плохое? Нет, он классный.
Rocky Balboa [читает вслух из книги, медленно] "'Мне сейчас не до твоих ругательств,' прорычал грабитель. 'Клянусь Богом, ребята, берите винтовки и занимайте позицию... прикрытие.'" Как тебе?
Adrian Хорошо.
Rocky Balboa Да?
Adrian Ммм-хмм.
Rocky Balboa Знаешь, хорошо читать — это поможет мне получить нормальную офисную работу, понял? Хочешь ещё послушать?
Adrian Не могу дождаться.
Rocky Balboa Ладно. "'Прикрытия нет, Смоуки,' сказал Брэд Линкольн. 'Нам лучше к каньону.'"
Adrian Ты хорошо читаешь.
Rocky Balboa Спасибо. Ты хорошо лжёшь!
Adrian Спасибо.
[они оба посмеиваются]
Ring Announcer Дамы и господа! В ошеломляющей победе, выиграв нокаутом, новый чемпион мира в тяжёлом весе...
Rocky Balboa Ты молодец.
Ring Announcer Рокки Бальбоа!
[Аплодисменты становятся громче]
Apollo Удачи.
[На пресс-конференции перед боем]
Paulie Он ему лёгкие выбьет.
Apollo А это кто? Аль Капоне?
Paulie Ты меня не волнуешь.
Дюк [после первого раунда реванша с Болбоа, который боксирует правой рукой] Ну что, переключение тебя выбило?
Аполло Ничего меня не выбило, брат, ничего не выбило.
Дюк Тогда ты должен был его взять! Не расслабляйся, этот парень опасен. Этот парень ОПАСЕН!
Аполло Этот парень опасен? Я опасен! Я опасен!
Adrian Если он ослепнет, Поли, ты уходишь; я его люблю, а ты — нет!
[На свадьбе Рокки и Адриан]
Отец Кармайн [Говорит по-итальянски] Рокки Бальбоа, ты берёшь Адриан Понино в законные жёны?
Рокки Бальбоа Да. Абсолютно. Да.
Отец Кармайн [Говорит по-итальянски] Адриан Понино, ты берёшь Рокки Бальбоа в законные мужья?
Адриан Да.
Рокки Бальбоа Спасибо.
Отец Кармайн [Говорит по-итальянски] Законными полномочиями штата Пенсильвания объявляю вас мужем и женой.
Отец Кармайн [По-английски] Теперь вы можете поцеловать невесту.
Рокки Бальбоа Мне надо снять это.
[Рокки откидывает фату Адриан и целует её]
Отец Кармайн Идите с миром, и да благословит вас Бог.
Рокки Бальбоа Спасибо, отец. Ты отлично справился. Я горжусь тобой. Всё будет отлично.
[Дюк, тренер Аполло, заканчивает обматывать лентой руку Аполло]
Duke [шёпотом и рычанием] Ты — Мужик. Ты номер один. Чемпион, лучший за все времена. Девчонки тебя обожают — мужики, старики тебя уважают. Молодёжь тебя любит. Ты лучший. Ты — Мужик, и он твой. Он твой, он твой. Этот лузер не должен стоять с тобой в одном ринге. Сегодня ты покажешь ему, кто ты такой.
[Аполло тренируется, нанося удары правой рукой]
Duke Сегодня ты покажешь ему, кто ты такой. Кидай ему!
Apollo [Аполло читает письма от фанатов] Мэри Энн, послушай это. «Ты никого не побил, и все, кто хоть немного разбирается в боксе, знают, что бой был подстроен.» Это письмо из Лондона. «Ты называешь себя чемпионом? Ты — фальшивка! Бой был подделкой. Иди убей себя!»
Mary Anne Creed Ты не хочешь лучше поиграть с детьми, чем читать эти злые письма?
Apollo «Сколько тебе заплатили за то, что таскал этого л#х# 15 раундов? Ты позор для своего народа.»
Mary Anne Creed Почему ты не можешь просто игнорировать это?
Apollo Ты серьёзно?
[Взрывается и бросает письма в сторону]
Аполло [снаружи после первого боя] Давай! Прямо здесь! Давай закончим этот бой!
Рокки Бальбоа Он серьёзно?
Mickey Кто, чёрт возьми, это?
Rocky Balboa Представительница Avon.
Rocky Balboa Знаешь, я никогда не думал, что ты такая лёгкая.
Adrian Правда?
Rocky Balboa Да. Если бы знал, носил бы тебя повсюду.
Gazo [заходит и видит Рокки, подметающего пол] Йо, Рок.
Rocky Balboa Йо, Тони. Как дела?
Gazo Как я? Нет, как ты? Слышал, что ты работаешь в этом говн#вом месте. Чем занимаешься, Рок? Говори прямо, Рок.
Rocky Balboa Знаешь, подметаю, немного зарабатываю.
Gazo Ты не уборщик, Рок. Тебе такая работа не нужна. Да и ты итальянец. Так что возвращайся и работай на меня, Рок.
Rocky Balboa А чем я тогда буду заниматься? Ты хочешь сказать, что типа, знаешь, собирать деньги или что-то такое?
Gazo Что ещё? Слушай, возвращайся, работай на доках, дыши свежим воздухом. Здесь воняет.
Rocky Balboa Йо, Тони, спасибо за предложение, но я больше не могу этим заниматься.
Gazo Это полезно для здоровья, да? Ладно, мне надо идти. Держись, чемпион.
Rocky Balboa Да, увидимся.
Gazo [указывает на картонную фигуру Рокки на стене, когда тот был боксёром] Помнишь этого парня, Рок?
Mickey Этот парень не просто хочет выиграть, понимаешь? Он хочет тебя похоронить, он хочет тебя унизить, он хочет доказать всему миру, что ты был всего лишь каким-то... freak'ом в первый раз.
[измученный Рокки наносит нокаутирующий удар Аполло, но оба падают на ринг]
Adrian Pennino [в шоке] О!
Referee 1. 2. 3.
Bill Baldwin Если он встанет, Крид вернёт себе титул! Если никто не поднимется — ничья, и титул автоматически достанется Крису! Отсчёт...
Referee 4...
Tony 'Duke' Evers [кричит Аполло] Вставай, парень!
Mickey Goldmill ВСТАВАЙ НА НОГИ!
Adrian Pennino [шёпотом] Вставай.
Referee [Волнение в зале растёт] 5. 6. 7.
Paulie Pennino [крики] Вставай!
Referee 8.
Mary Anne Creed ВСТАВАЙ!
Referee 9...
[Аполло падает; Мэри Энн стонет]
Referee [Рокки в последний момент поднимается] 10. ТЫ ВЫБЫЛ!
[Поли и Эдриан кричат от счастья; Микки кричит]
Bill Baldwin Он успел в последний момент! Рокки Бальбоа потряс мир! Он — новый чемпион мира в тяжёлом весе!
Adrian Думаешь, так будет всегда?
Rocky Balboa Да.
Adrian Я надеюсь, что...
Rocky Balboa Что?
Adrian ...ты никогда не устанешь от меня.
Rocky Balboa [шёпотом] О, нет. Ты от меня никуда не денешься.
Adrian Я надеюсь, что ничего не изменится.
Rocky Balboa [шёпотом] Я не изменюсь и точно не изменю в тебе ничего.
Adrian Я люблю тебя.
Rocky Balboa Я тоже тебя люблю.
Adrian Я люблю тебя.
[они целуются несколько минут, потом на мгновение смотрят друг другу в глаза и снова целуются]
Микки [Встаёт на ноги после того, как Адриан говорит Рокки выиграть] Чего мы ждём!
[Рокки бьёт по груше]
Рокки Бальбоа Три, четыре...
Микки Помни, я хочу пятьсот сильных ударов. Вперёд!
Рокки Бальбоа Где я остановился, на седьмом или восьмом?
Bill Baldwin Здесь, конечно, полно людей Рокки. Никогда в жизни не видел столько итальянцев!
Stu Nahan Эй, ты это сказал, я не говорил!
Meat Foreman Эй. Эй, Рок.
Rocky Balboa Ты меня звал, Фрэнк?
Meat Foreman Мне нужно тебя уволить.
Rocky Balboa Почему? Я стараюсь. У меня всё хорошо.
Meat Foreman Да, хорошо, но нам надо сокращать штат. А у тебя мало стажа, понимаешь? Старшинство.
Rocky Balboa А если я соглашусь на меньшую зарплату?
Meat Foreman Нельзя... Правила профсоюза.
Rocky Balboa Могу я отработать до конца дня?
Meat Foreman Конечно. Рок, извини.
Rocky Balboa Да, и я тоже.
Apollo Эй, Жеребец! Жеребец! У тебя тупая башка, Жеребец. Тебе повезло, очень повезло. То, что ты сделал, — настоящее чудо. Ты самый везучий человек на свете. Я хочу, чтобы ты это знал, Жеребец.
Rocky Balboa Я что, похож на везучего?
Ring Announcer А в красном углу, весом 220 фунтов, чемпион, не нуждающийся в представлении ни в одном уголке цивилизованного мира, истинный мастер катастроф, непобеждённый чемпион мира в тяжёлом весе, единственный и неповторимый Аполло Крид!
[ЗАЛ АПЛОДИРУЕТ]
Adrian А если мальчик — я бы хотел, чтобы он был таким же, как отец.
Rocky Balboa Ты не думаешь, что в семье и одного дурака хватает?
Apollo Этот бой пройдет в Филадельфийском Спектруме, потому что я хочу, чтобы родной город этого парня увидел это. Я хочу, чтобы вся Филадельфия, вся Америка, весь мир увидели, как я разнесу этого парня за два коротких раунда. Потому что после этого боя ему придется пожертвовать остатки своего тела науке. Но много там не останется. Это я тебе гарантирую.
Apollo [про Рокки] Я уроню его, как дурную привычку.
Mickey Слушай, он всего лишь человек. Ты можешь его побить, потому что ты танк. Ты — жирный, быстрый, двухсотфунтовый итальянский танк.
Репортер Рокки, что ты думал перед последним раундом?
Рокки Бальбоа Не знаю. Что, наверное, стоило остаться в школе или типа того.
