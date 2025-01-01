Mickey Слышь, Рокки. Сейчас три часа ночи. Я заходил к тебе домой, мне сказали, что тебя здесь нет. Три часа ночи, парень. Ты знаешь, что Адриан — хорошая девочка. Я, ты знаешь, мне жаль вас обоих. Я ничего не могу с этим поделать. Но я хочу сказать тебе это один раз, и больше не повторять. Но, Рокки, у тебя есть ещё один шанс. Это второй шанс. На, э-э, не знаю, самый большой титул в мире, и ты будешь обмениваться ударами с самым опасным бойцом в мире. И на всякий случай — ты же знаешь, у тебя с головой не всё в порядке. Всё это случится очень скоро, а ты не готов. Ты далеко не в форме. Так что я говорю, ради всего святого, почему бы тебе не встать и не дать этому парню бой ЖЁСТКИЙ? Как ты делал раньше, это было прекрасно! Но не ложись вот так! Как, э-э, не знаю, какой-то шавкой или ещё кем-то. Потому что он разнесёт твоё лицо в клочья! Вот так! Этот парень не просто хочет выиграть, он хочет похоронить тебя, он хочет унизить тебя, он хочет доказать всему миру, что ты был просто каким-то фриком в первый раз. Он сказал, что ты был везучим бродягой один раз! Но теперь я не хочу злиться в таком святом месте, но я думаю, что ты намного больше, чем это, парень! Намного больше! Но подожди минуту, если ты хочешь всё просрать, если хочешь, то, чёрт возьми, я просру это вместе с тобой. Если ты хочешь остаться здесь, я останусь с тобой. Я останусь с тобой. Я останусь и помолюсь. Что мне терять?