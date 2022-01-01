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Перестрелка в О.К. Коралл
Перестрелка в О.К. Коралл, 1957: актеры и роли
Gunfight at the O.K. Corral
Перестрелка в О.К. Коралл
1957 / США
7.2
Оцените
13
голосов
Рейтинг IMDb: 7.1
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Перестрелка в О.К. Коралл, 1957: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Стерджес
В ролях
Берт Ланкастер
Burt Lancaster
Кирк Дуглас
Kirk Douglas
Ронда Флеминг
Джо Ван Флит
Jo Van Fleet
Джон Айрленд
John Ireland
Лайл Беттгер
Lyle Bettger
Фрэнк Фэйлен
Frank Faylen
Деннис Хоппер
Dennis Hopper
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