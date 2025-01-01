Меню
Цитаты из фильма Мистер Пип

Christopher Может ли кто-нибудь быть джентльменом?
Mr. Watts Да, может.
Violet Даже бедный человек?
Mr. Watts Абсолютно, бедный человек может быть джентльменом. Джентльмен... джентльмен — это тот, кто никогда не забывает о манерах, независимо от ситуации, какой бы ужасной она ни была. Деньги и социальное положение здесь ни при чём. Джентльмен всегда старается поступать правильно.
Daniel Каково быть белым?
Mr. Watts Ты имеешь в виду, каково быть белым вообще или каково быть белым здесь?
Matilda Naimo И то, и другое.
Mr. Watts Наверное, как последний мамонт. Иногда одиноко. Не знаю. А каково быть черным?
Daniel Нормально.
Matilda Naimo Мы чувствуем себя черными только рядом с белыми.
Mr. Watts Да, я бы сказал, у меня то же самое.
Миссис Джун Уоттс Королева этой чёртовой Шебы. Я особо не думала о Грейс. Ей я уделяла совсем мало внимания. Она всё время смеялась. Словно живёшь по соседству с кем-то, кто постоянно пьян. Не могу представить его на её острове. Каким он был... когда ты в последний раз его видела?
Матильда Наймо Он был джентльменом. Он всегда был джентльменом, миссис Уоттс.
[Последние слова]
Матильда Наймо [Закадровый голос] Мою маму зовут Долорес Мэри Наймо. Моего отца — Джозеф Фрэнсис Наймо. Мой отец работал с австралийцами, которые дали ему прозвище «Матильда». Он передал это имя моей матери, чтобы она дала его мне, и так меня назвали Матильдой, и меня стали звать Матильдой.
Mr. Watts [во время похорон Грейс] Грейс жила в большом красивом доме в Лондоне. Она жила в одной части дома, я — в другой. Но... было очень сложно не замечать Грейс. Я никогда не видел никого с такой чёрной кожей и такими белыми зубами.
Joseph Naimo [на сцене показано несколько праздничных тортов на столе] Вот и мы. Тебе предстоит наверстать упущенное с едой. Я купил тебе по торту на каждый пропущенный мной день рождения.
[оба входят в детскую комнату, похожую на детскую]
Joseph Naimo Похоже, в моей голове ты всё ещё осталась маленькой девочкой.
[первые строки]
Матильда Наймо [рассказ] Когда я была маленькой, мама сплела для меня циновку для сна. Она говорила, что если я заблужусь в плохом сне, мне нужно лишь перевернуться и найти самый шов. Этот шов — как ток, который унесёт меня домой. Но что, если дом — это плохой сон?
Dolores Naimo Так он украл мамин пирог с мясом?
Matilda Naimo Пип — сирота. Живёт с сестрой. Воспитала его сама.
Dolores Naimo Похоже, ей стоило бы почаще применять к нему руку.
Matilda Naimo Мой папа в Австралии.
Pip Скучаешь по нему?
[пауза]
Pip Наверное, мне повезло.
Matilda Naimo Почему?
Pip Я никогда не знал своего отца достаточно долго, чтобы по нему скучать.
Герберт Покет [имеется в виду Матильда] Кто это был, Хандель?
Пип Никто.
Матильда Наймо [возмущённо вмешивается] Его зовут Пип.
[к Пипу]
Матильда Наймо И ты тоже всё бросил? Вместе с Джо и всеми остальными?
Пип А ты стал лучше? Извини, Матильда, но ты понятия не имеешь, что значит быть джентльменом.
Матильда Наймо Знаю. Просто не вижу здесь ни одного.
Dolores Naimo Я знаю, вы, ребята, слышали разные истории от мистера Уоттса, но я здесь, чтобы сказать вам: у историй есть своё дело. Они не могут просто лежать без дела, как ленивые псы. Они должны чему-то научить. Вот почему я принесла книгу... Великую Книгу.
[поднимает Библию]
Dolores Naimo Когда пришли миссионеры, они научили нас верить в Бога. Но когда мы просили показать нам Бога, они не знакомили нас с ним. Поэтому многие люди предпочитают жить по мудрости крабов и огненной рыбки, которая похожа на Южную Звезду. Ты должен во что-то верить. «И сказал Бог: да будет свет» — и свет появился. Нет на свете прекраснее фразы, чем эта.
Matilda Naimo Странно ли чувствовать, что я знаю Пипа? То есть... действительно знаю его?
Mr. Watts Думаю, это, наверное, самая большая честь, которую можно оказать мистеру Диккенсу.
Matilda Naimo Ты тоже его знаешь?
Mr. Watts Мой Пип, вероятно, не совсем такой, как твой Пип, но да, я верю, что знаю его.
Mr. Watts Быть идеальным человеком — задача не из лёгких, Матильда.
Dolores Naimo Ты веришь в Дьявола, Матильда?
Matilda Naimo Мистер Уоттс говорит, что Дьявол — это всего лишь символ, а не живое существо.
Dolores Naimo Так же, как и его Пип.
Matilda Naimo Но ты не слышишь голос Дьявола. А голос Пипа слышишь.
Dolores Naimo Вот именно. Ты больше не возвращаешься в школу.
Matilda Naimo Почему? Чтобы быть такой же тупой, как ты?
Mr. Watts [увидев надпись Матильды «ПИП» на ракушке на берегу] Святилище... Пип в Тихом океане... Почему бы и нет? «Большие надежды» не рассказывают всю историю Пипа.
PNG Lieutenant Я дам вам ещё один шанс. Приведите мне этого человека — Пипа, или я сожгу всё дотла.
Mr. Watts Пожалуйста, сэр! Человек, которого вы ищете... Он — выдумка. Он персонаж из книги.
PNG Lieutenant Нет. Ты будешь говорить, когда я спрошу. Меня не интересуют твои лж???? больше.
Mr. Watts [во время похорон Грейс] У нас была комната в середине дома, между нами, для Сары. Мы наполняли эту комнату нашими мыслями, нашими воспоминаниями, нашей историей, которую по очереди писали на стену. И Грейс проследила родословную Сары от неё самой до летучей рыбы.
Бабушка Грейс Я на этой стене есть?
Mr. Watts Э-э, да, кажется, ты есть.
Mr. Watts В последнее время мы все многое потеряли. И эти потери, я думаю, должны напоминать нам о том, что мы никогда не можем потерять... наши умы и наше воображение.
Dolores Naimo Моя дочь, моя дорогая Матильда, говорит, что она не верит в Дьявола. Она верит в Пипа!
Mr. Watts Ну что ж, миссис Наймо, а если я скажу вам, что на бумаге Пип и Дьявол стоят на равных? Каждый идет своей дорогой, у каждого есть шанс совершить свои ошибки...
Dolores Naimo А бросить свою семью? Как Пип вообще узнает, что он ошибся? Если нет ни Бога, ни Дьявола, откуда он узнает, что правильно, а что нет?
[обращаясь к детям в классе]
Dolores Naimo Мистер Уоттс здесь считает, что он может знать всё, но для нас остальных — а это касается и тебя, мой прекрасный цветок, Матильда — впитай учение Священной Книги в себя. Так вы, дети, сможете спасти Попая, потому что я этого делать не собираюсь.
Mr. Watts Спасибо, миссис Наймо, за такой познавательный урок о взаимоотношениях добра и зла. Вы вновь дали нам много пищи для размышлений.
Title Card Более 10 000 лет медь используется для изготовления инструментов, украшений и оружия. Сегодня мы ежегодно потребляем более 150 000 000 тонн меди. В 1989 году крупнейшая в мире открытая медная шахта находилась на острове Бугенвиль в Южной части Тихого океана. Эта шахта стала причиной конфликта, который унес тысячи жизней и заставил многих навсегда покинуть свои дома... Следующее основано на этих реальных событиях...
Matilda Naimo [начальные слова, закадровый голос] Наши учителя говорили, что место, где мы живём, называется Бугенвиль — часть небольшой группы островов в Южной части Тихого океана, принадлежащих Папуа — Новой Гвинее. Но по словам моей матери, наш остров был женщиной, и мы жили в её сердце. Она говорила, что никто не может владеть этим. Но Папуа — Новая Гвинея продала наше сердце горнодобывающей компании.
Matilda Naimo [закадровый голос, речь о мистере Уоттсе] Мы думали, что племя Попайя забыло о нём. Или что его наказывают за какой-то старый грех.
Mr. Watts [о заброшенном классе] Я хочу, чтобы это место стало светлым, несмотря ни на что. Поэтому первым делом нам нужно расчистить это пространство для учёбы.
Dolores Naimo Это имя белого человека. Нет, Матильда, ты не правильно услышала. Попай — последний белый человек здесь. Других нет.
Matilda Naimo Но мистер Уоттс говорит, что есть.
Dolores Naimo Эй, Леола!
[на папуасском]
Dolores Naimo Ты слышала про какого-то белого мужчину по имени мистер Диккенс здесь?
Leola [на папуасском] Нет, но я знаю кое-кого по имени мистер Дикхэ#дс.
[все смеются]
Leola Таких полно везде!
Dolores Naimo [на папуасском] Ну, Матильда, если увидишь этого мистера Диккенса, скажи, чтобы пришёл починить наш генератор.
Mrs. Kauona [на папуасском] И скажи, что он может пожить у меня, если у него есть рис!
Leola [на папуасском] Зачем тебе белый муж?
Mr. Watts Дело в том, что притвориться читающим книгу не получится. Твои глаза всегда выдадут тебя. Твои глаза и дыхание. Дом может гореть, а человек, погружённый в книгу, даже не заметит, пока обои не загорятся.
