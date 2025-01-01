Dolores Naimo
Это имя белого человека. Нет, Матильда, ты не правильно услышала. Попай — последний белый человек здесь. Других нет.
Matilda Naimo
Но мистер Уоттс говорит, что есть.
Dolores Naimo
Эй, Леола!
[на папуасском]
Dolores Naimo
Ты слышала про какого-то белого мужчину по имени мистер Диккенс здесь?
Leola
[на папуасском]
Нет, но я знаю кое-кого по имени мистер Дикхэ#дс.
[все смеются]
Leola
Таких полно везде!
Dolores Naimo
[на папуасском]
Ну, Матильда, если увидишь этого мистера Диккенса, скажи, чтобы пришёл починить наш генератор.
Mrs. Kauona
[на папуасском]
И скажи, что он может пожить у меня, если у него есть рис!
Leola
[на папуасском]
Зачем тебе белый муж?