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Зловещие мертвецы Зловещие мертвецы
Киноафиша Фильмы Зловещие мертвецы Зловещие мертвецы, 1981: актеры и роли
The Evil Dead Зловещие мертвецы 1981 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Зловещие мертвецы, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Сэм Рэйми Сэм Рэйми Sam Raimi
В ролях
Брюс Кэмпбелл Брюс Кэмпбелл Bruce Campbell Эллен Сэндвайсс Ричард Де Мэннинкор Бетси Бейкер Betsy Baker Тереза Тилли Teresa Tilly Филип А. Гиллис Philip A. Gillis Дэвид Хортон David Horton
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