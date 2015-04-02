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Зловещие мертвецы
Отзывы о фильме «Зловещие мертвецы»
The Evil Dead
Зловещие мертвецы
1981 / США
7.2
Оцените
15
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Foggy
2 апреля 2015, 12:51
старье не смотрел, но трейлер визуально цепляет...глянуть что ли ✊
первое впечатление, что идеи техасской резни повернуты в правильное русло ✊ , те драйв не от того, что есть мясо, а от того, насколько оно правильно подано ✊
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Mix
2 апреля 2015, 12:51
Назвать надо было так как в моей теме. "Обычные мертвецы. Лесные приключения" именно это характеризует фильм - обычный ужастик. Единственное что брало зрителя и меня, это неожиданные выскакивания, визги и короче такие моменты когда ты не ждешь и подпрыгиваешь от неожиданности. Это всё... Самое печальное, это когда выходишь из кинотеатра и говоришь: -"Ну да, на один раз нормально"... Именно это и удручает.✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Со страницы фильма 1981 г. выбросило сюда.
Ржачное кино. Где там бояться, не нашла (разве что причёски кошмарные), но весёлое безумие понравилось.
Девушки перезрелые, а Брюс великолепный.
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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абрикоша
2 апреля 2015, 12:51
все пишут обычный, на один раз.а какие должны быть ужасы необычные штоли?или на каждый день?енто вам чё позновательно поучительно высокохудожественое исскуство?❗️
2 апреля 2015, 12:51
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первое впечатление, что идеи техасской резни повернуты в правильное русло ✊ , те драйв не от того, что есть мясо, а от того, насколько оно правильно подано ✊
Ржачное кино. Где там бояться, не нашла (разве что причёски кошмарные), но весёлое безумие понравилось.
Девушки перезрелые, а Брюс великолепный.
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