Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Астрал. Проклятие ведьм" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Зловещие мертвецы Зловещие мертвецы
Киноафиша Фильмы Зловещие мертвецы Отзывы о фильме «Зловещие мертвецы»
The Evil Dead Зловещие мертвецы 1981 / США
7.2 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Зловещие мертвецы»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Foggy 2 апреля 2015, 12:51
старье не смотрел, но трейлер визуально цепляет...глянуть что ли ✊

первое впечатление, что идеи техасской резни повернуты в правильное русло ✊ , те драйв не от того, что есть мясо, а от того, насколько оно правильно подано ✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Mix 2 апреля 2015, 12:51
Назвать надо было так как в моей теме. "Обычные мертвецы. Лесные приключения" именно это характеризует фильм - обычный ужастик. Единственное что брало зрителя и меня, это неожиданные выскакивания, визги и короче такие моменты когда ты не ждешь и подпрыгиваешь от неожиданности. Это всё... Самое печальное, это когда выходишь из кинотеатра и говоришь: -"Ну да, на один раз нормально"... Именно это и удручает.✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Со страницы фильма 1981 г. выбросило сюда.

Ржачное кино. Где там бояться, не нашла (разве что причёски кошмарные), но весёлое безумие понравилось.

Девушки перезрелые, а Брюс великолепный.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
абрикоша 2 апреля 2015, 12:51
все пишут обычный, на один раз.а какие должны быть ужасы необычные штоли?или на каждый день?енто вам чё позновательно поучительно высокохудожественое исскуство?❗️
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Король-львенок
Король-львенок 1 комментарий
Мира
Мира 43 комментария
Марлоу
Марлоу 1 комментарий
Непослушная
Непослушная 44 комментария
Чекаго
Чекаго 4 комментария
Моя пиратская свадьба
Моя пиратская свадьба 13 комментариев
Форсаж 10
Форсаж 10 6 комментариев
Обсудить новинки кино в чате
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Бешенство
Бешенство
2023, Россия, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Свободные отношения
Свободные отношения
2023, Россия, комедия, мелодрама
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Папы против мам
Папы против мам
2023, Россия, комедия, семейный
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши