[последние слова]

[сидит и пишет в блокноте]

У нас была мечта... что мы всегда будем лучшими друзьями. Когда мы родились... для некоторых это было концом. Теперь кажется, что завтра может и не быть. Но несмотря на ужас... и печаль... я люблю наш мир. Я хочу, чтобы мы все жили. Теперь, Роза, ты просила меня простить. Если мама переживёт эту тяжёлую ночь... мы ещё встретимся, и я скажу... я любил тебя, Роза. Разве ты не понимаешь? Но мы разные. Ты мечтаешь о вечной любви. Я — нет. Потому что главное — жить. И если мы будем жить... то прощать будет нечего.