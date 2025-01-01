Меню
[последние слова]
Ginger [сидит и пишет в блокноте] У нас была мечта... что мы всегда будем лучшими друзьями. Когда мы родились... для некоторых это было концом. Теперь кажется, что завтра может и не быть. Но несмотря на ужас... и печаль... я люблю наш мир. Я хочу, чтобы мы все жили. Теперь, Роза, ты просила меня простить. Если мама переживёт эту тяжёлую ночь... мы ещё встретимся, и я скажу... я любил тебя, Роза. Разве ты не понимаешь? Но мы разные. Ты мечтаешь о вечной любви. Я — нет. Потому что главное — жить. И если мы будем жить... то прощать будет нечего.
Roland [сидит рядом] Что ты пишешь?
Ginger О, стих... о будущем.
Roland Прости, Джинджер. Мне очень жаль.
Ginger [продолжает писать] Но я всё равно прощу тебя.
Roland Не было бы даже возможности ядерной войны, или любой другой войны, если бы миллионы людей были готовы встать против власти, как я, и отказаться служить в армии — отказаться подчиняться приказам. Это бездумное послушание и есть убийца. Я нарушил все правила. Все без исключения. Потому что кто-то должен сказать «нет».
[первые реплики]
Natalie Я думаю, Роза дурно на нас влияет.
Roland Что именно ты имеешь в виду?
Natalie Аноушка беспокоится за неё. Говорит, что она не в порядке.
Ginger [перебивая] Ты бы тоже так думала, если бы в 11 лет тебе сказали, что ты — неудачница!
[последние слова]
Ginger [в письме Розе] Но я всё равно тебя прощу.
Roland Какое ты имеешь право меня судить? Всю жизнь я боролся с тиранией.
Bella Поздравляю.
Roland Не только с тиранией власти... но и с тиранией «надо» и «как положено» в этой вашей нормальной семейной жизни!
Bella О, как же это чёрт возьми удобно.
Roland Что, чёрт возьми, этот крестик у тебя на шее делает?
Ginger Мы с Розой ходили в церковь.
Roland В церковь?
Ginger Однажды, она меня уговорила.
Roland Ты понимаешь, что Бог — это выдумка.
Ginger Вроде того.
