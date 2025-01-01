[первые строки]
Female Narrator
В конце XX века в Соединённых Штатах растёт сила враждебных сил. Город Лос-Анджелес охвачен преступностью и безнравственностью. Чтобы защитить и отстоять своих граждан, создаётся Полицейский корпус Соединённых Штатов. Кандидат в президенты предсказывает тысячелетнее землетрясение, которое разрушит Лос-Анджелес как божественное возмездие.
President
Как могучий кулак Бога, Армагеддон обрушится на город Лос-Анджелес — город греха, город Гоморры, город Содома — и воды поднимутся, отделив этот грешный, грешный город от нашей страны.
Female Narrator
Землетрясение магнитудой 9.6 по шкале Рихтера происходит в 12:59 дня 23 августа 2000 года. После разрушений Конституция была изменена, и вновь избранный президент принимает пожизненный срок полномочий. Столица страны переносится из Вашингтона, округ Колумбия, в родной город президента — Линчберг, Вирджиния. Остров Лос-Анджелес объявлен вне пределов Соединённых Штатов и становится местом депортации всех нежелательных и непригодных для жизни в новой, моральной Америке. Полицейский корпус Соединённых Штатов, словно армия, размещён вдоль побережья, делая побег из Л.А. невозможным. От юго-восточных холмов округа Оранж до северо-западного берега Малибу возведена большая стена, отделяющая Л.А. от материка. Первый указ президента как постоянного главнокомандующего — Директива 17: как только американец теряет гражданство, его депортируют на этот остров проклятых, и он никогда не возвращается.