Цитаты из фильма Побег из Лос-Анджелеса

Snake Plissken Есть огонь?
Malloy Соединённые Штаты — страна без курева. Ни курева, ни выпивки, ни наркотиков. Ни женщин — если, конечно, ты не женат. Ни оружия, ни мата... ни красного мяса.
Snake Plissken [саркастично] Страна свободных.
[последние реплики]
[после отключения всей техники в мире]
Снейк Плисскен Добро пожаловать в человеческий род.
Snake Plissken Грустная история. Есть сигарета?
President Ну что выберешь, Плисскен? Они или мы?
Snake Plissken Если я отключу третьи страны, ты победишь, они проиграют. Если я отключу Америку, они выиграют, а ты — проиграешь. Чем больше меняется мир, тем всё остаётся по-прежнему.
[стал лицом к четырём вооружённым одновременно]
Snake Plissken Я дам вам, уё###, шанс. Как насчёт сыграть по правилам Бангкока?
[берёт жестяную банку. Четверо вооружённых отходят и готовятся]
Snake Plissken Никто не достаёт, пока банка не упадёт.
[бросает банку высоко в воздух, затем достаёт револьверы и убивает всех четырёх, пока банка не упала. Банка падает на землю]
Snake Plissken Доставай.
[после того, как Президент приказывает казнить Снейка]
Malloy По моей команде... ОГОНЬ!
[солдаты открывают огонь, но без эффекта. Мэлой хватает винтовку, подходит к Снейку и бьёт прикладом по телу]
Brazen Он даже здесь не *присутствует*! Он — голограмма!
Snake Plissken Быстро соображает, да?
Snake Plissken Кстати, кто мне даст антидот?
Malloy Медицинская группа будет наготове.
Snake Plissken Никто из вас?
Malloy Нет.
Snake Plissken Отлично!
[Снейк открывает огонь по Мэллою и Брейзену из штурмовой винтовки, но безрезультатно. Мэллой и Брейзен даже глазом не моргнули.]
Malloy Ага! Мы думали, ты так и сделаешь, горячая штучка. Вот почему в первом магазине патроны холостые. Пока, Снейк. Удачи!
President Хорошо, я уже достаточно наслышан. Объясни этому рядовому, почему он будет делать то, что мы скажем.
Snake Plissken О чём он говорит?
Malloy Вирус Плутоксин Севен.
Brazen Генетически модифицирован. Стопроцентная смерть.
Malloy Начинается с лёгкой головной боли, потом поднимается температура, которая только ухудшается. Через короткое время ты падаешь. Кровь идёт, как из забитой свиньи. Некрасивое зрелище.
Snake Plissken Понял. Ты думаешь, что воткнёшь эту х#рню в меня, и под угрозой смерти я буду делать всё, что скажешь... как в Нью-Йорке.
Malloy Верно... Змей!
Snake Plissken Один вопрос: кто из вас, уё#ков, умрёт, пытаясь меня заразить?
Malloy Ты не понимаешь. Он уже в тебе.
[Змей смотрит на свою руку, где его поцарапали ранее]
Brazen Быстро соображает, да?
[Главный хирург ощупывает грудь Таслимы]
Главный хирург Беверли-Хиллз Боже мой, они настоящие!
Malloy Ради всего святого, не делай этого, Снейк!
Snake Plissken Меня зовут Плисскен.
[нажимает кнопку]
Snake Plissken [скучным тоном] Кто ты такой?
President Я — твой Президент.
Snake Plissken [без интереса] Понял, у тебя там какие-то внутренние проблемы...
President Человек слишком туп, чтобы выжить в Лос-Анджелесе.
Malloy Мы — голограммы, Плисскен.
[видит, как толпа скандирует имя Снейка после того, как он забил баскетбольные броски]
Map to the Stars Eddie Этот город любит победителей...
[первые строки]
Female Narrator В конце XX века в Соединённых Штатах растёт сила враждебных сил. Город Лос-Анджелес охвачен преступностью и безнравственностью. Чтобы защитить и отстоять своих граждан, создаётся Полицейский корпус Соединённых Штатов. Кандидат в президенты предсказывает тысячелетнее землетрясение, которое разрушит Лос-Анджелес как божественное возмездие.
President Как могучий кулак Бога, Армагеддон обрушится на город Лос-Анджелес — город греха, город Гоморры, город Содома — и воды поднимутся, отделив этот грешный, грешный город от нашей страны.
Female Narrator Землетрясение магнитудой 9.6 по шкале Рихтера происходит в 12:59 дня 23 августа 2000 года. После разрушений Конституция была изменена, и вновь избранный президент принимает пожизненный срок полномочий. Столица страны переносится из Вашингтона, округ Колумбия, в родной город президента — Линчберг, Вирджиния. Остров Лос-Анджелес объявлен вне пределов Соединённых Штатов и становится местом депортации всех нежелательных и непригодных для жизни в новой, моральной Америке. Полицейский корпус Соединённых Штатов, словно армия, размещён вдоль побережья, делая побег из Л.А. невозможным. От юго-восточных холмов округа Оранж до северо-западного берега Малибу возведена большая стена, отделяющая Л.А. от материка. Первый указ президента как постоянного главнокомандующего — Директива 17: как только американец теряет гражданство, его депортируют на этот остров проклятых, и он никогда не возвращается.
[объясняет Снейку правила баскетбола]
Cuervo Jones Два кольца, полный корт. Десятисекундный таймер броска. Промахнулся — получаешь пулю. Таймер сработал — не успел бросить — тоже получаешь пулю. За корзину — два очка, никакой трёшечной х#ни. Тебе всего лишь надо набрать десять очков. Вот и всё.
[пауза]
Cuervo Jones Кстати, никто ещё не выходил с этого поля живым. Никто.
Malloy Это твой последний шанс, красавчик.
Snake Plissken На что?
Malloy Свобода.
Snake Plissken В Америке? Это умерло давно.
[толпе]
Cuervo Jones Представляю вам смерть ЗМЕИ ПЛИСКИНА!
Duty Sergeant Что бы ты сказал всем нам, кто в тебя верил, кто на тебя равнялся, кто думал, что ты стоишь за правду против зла, за добро против зла? Вперёд, говори. Что скажешь, Плисскен?
Snake Plissken Зови меня Змей.
Snake Plissken Иди на х#й, я еду в Голливуд...
Snake Plissken [Снейк находит мёртвого ублюдка в своей украденной куртке] Верну своё пальто, убл#док.
[повторяющаяся фраза]
Taslima Я думала, ты будешь выше.
Utopia [после того, как Снейк отключил всю планету]
Utopia Он сделал это! Он отключил Землю!
President [финальная сцена, разговор с голограммой Плисскена] Что выберешь, Плисскен? Они или мы?
Snake Plissken Я отключаю третий мир — вы выигрываете, они проигрывают. Отключаю Америку — они выигрывают, а ты проигрываешь. Чем больше всё меняется, тем больше остаётся по-прежнему.
President Так что ты собираешься делать?
Snake Plissken Исчезнуть.
Brazen [Плисскен вводит 6-6-6 в спутниковое управление] Он ввёл мировой код. Нет целевого кода. Сэр, это отключит всю планету.
Snake Plissken Я же говорил, тебе лучше надеяться, что я не вернусь.
Malloy Если нажмёшь эту кнопку, 500 лет работы пойдут прахом. Наша технология, наш образ жизни, вся наша история. Придётся начинать всё сначала. Ради всего святого, не делай этого, Снейк!
Snake Plissken Меня зовут Плисскен.
Utopia [Плисскен активирует спутники, отключая всю энергию, тем самым спасая Утопию от казни на электрическом стуле] Он сделал это! Он отключил Землю!
Snake Plissken [Зажигает сигарету и тушит спичку] Добро пожаловать в человеческую расу.
Snake Plissken Лучше надейся, что я не вернусь!
Snake Plissken Твои правила меня уже конкретно бесят.
President Если ты поедешь в Лос-Анджелес, вернёшься с этой чёрной коробкой и положишь её мне в руки, тебе дадут полное помилование за все моральные преступления, которые ты совершил в Соединённых Штатах.
Snake Plissken Звучит знакомо.
President Давайте признаем, он мёртв.
Brazen Согласен.
Cmdr. Malloy Плисскен умирал столько раз, что я их уже не сосчитать. Но он никогда не остаётся поверженным.
Snake Plissken Почему ты остаёшься? Можешь уехать на юг, в Мексику.
Taslima Да ну, Лос-Анджелес — это всё ещё место, Змей. Если подумать о том, что происходит по ту сторону стены. Пф, там тюрьма. Здесь — последняя свободная зона. Вообще где-либо.
Snake Plissken Хм. Тёмный рай.
Taslima По крайней мере, мы что-то имеем. Девушка всё ещё может носить шубу — если захочет, например. Нет-нет-нет, как только привыкнешь к этому месту, оно — на самом деле не так плохо.
[Таслима получает пулю]
Map to the Stars Eddie Эй, Куэрво!
Cuervo Jones [своим бандитам] Вы *пожалуйста* убьёте его за меня.
Map to the Stars Eddie Эй! У меня новости. Скоро будет нападение. Тебя собираются накрыть, чувак. Это Плиссен!
Cuervo Jones Плиссен? Ты говорил, что застрелил его насмерть?
Map to the Stars Eddie Да, я так думал. Но, э, я его нашёл. Вроде живой.
Cuervo Jones Вроде?
President Я выношу — это окончательное решение.
President Ибо он так возлюбил свою страну, что отдал своего единственного бунтарского ребёнка.
President Приготовьтесь к трансляции. По всему миру. По всему миру!
Cuervo Jones Эй, Президенте, тишина — золото, да? Не говори, что тебе это не понравилось — хоть немного. Если твоя жена хоть каплю похожа на дочь, она мила со мной, только заткнуть её невозможно.
Utopia Эй, прекрати, Куэрво.
Snake Plissken Ты знаешь, где мне найти Куэрво Джонса?
Skinhead На кого я похож, еб#нный экскурсовод?
[Снейк мчится на подводной лодке]
Malloy Притормози, Плисскен! Ты перегружаешь энергоустановку!
Snake Plissken Ты притормози, му#ак! Я тут умираю!
Snake Plissken [президенту] Вижу, вы очень переживаете за свою дочь.
Cuervo Jones Некоторые думают, что ты уже мёртв, Снейк. Другие говорят, что ты никогда не умрёшь. Потому что ты смог выжить в Кливленде. Ты смог сбежать из Нью-Йорка. Но это Лос-Анджелес, вато. И ты вот-вот узнаешь, что этот чёртов город может убить любого!
[грохот]
Snake Plissken Что это?
Pipeline Цу-на-ми, Снейк! Цунами!
Hershe Las Palmas Что я с этого получу?
Snake Plissken Я знаю этот голос. Ты — Карджек Мэлоун.
Cuervo Jones Похоже на Снейка Плисскена!
Utopia Кто?
Cuervo Jones Раньше он был стрелком. Несколько лет назад как-то исчез с радаров. Говорят, притормозил немного.
Utopia Он не выглядит таким уж медлительным, Куэрво!
Cuervo Jones Никто ко мне в город не въезжает и не оскорбляет меня! Ни Снейк Плисскен, ни никто! Б##и!
Utopia Народ Америки! Сейчас время подняться и потребовать капитуляции президента и его коррумпированной теократии лжи и террора!
Brazen В 11:40 он захватил Air Force 3. Мы загрузили это в VR. Смотри внимательно.
Utopia Сегодня первый день нового мира. Эпоха Империи закончилась; президенту... моему отцу... ты знаешь, что здесь... если не откроешь границы и не позволишь всем невинно обвинённым вернуться на родину... я применю это против тебя и Соединённых Штатов...
Taslima Я читаю твоё будущее.
Snake Plissken Будущее — это сейчас.
Snake Plissken Почему ты здесь?
Taslima Я был мусульманином в Южной Дакоте. Вдруг это стало преступлением.
Duty Sergeant Посмотри на них, Плисскен. Проститутки. Безбожники. Беглецы. Мы выбрасываем мусор.
Brazen Это Снейк Плиссен?
Cmdr. Malloy Чего ты ожидал?
Brazen Не знаю. Он просто выглядит таким ретро. В духе двадцатого века.
Cmdr. Malloy Прекрасные старые времена.
Cuervo Jones Наклонись, мистер Президент. Время для порки.
Brazen Мистер Президент, командир Маллой, поступают сообщения из Майами. Флот военных кораблей только что покинул Кубу. Время прибытия к побережью Флориды — 45 минут.
Malloy Начинается вторжение.
President Нужно идти в свою каюту. Надо помолиться!
[уходит]
Malloy [к Брейзену] Пойди с ним. Проследи, чтобы он не сделал ничего чёртовски глупого.
Skinhead Эй, Одноглазый! Смотри мне в лицо, когда я с тобой говорю, п#д#р.
[достаёт нож, Змей пристреливает его]
Cmdr. Malloy Вирусы дизайнеры, Плискен. Волна будущего. Сейчас у тебя осталось меньше десяти часов жизни.
Snake Plissken Вытяни эту дрянь из меня.
President Похоже, нам придётся иметь дело.
Cmdr. Malloy Давай быстрее.
Brazen Сразу после того, как её сестра покончила с собой, Утопия стала уходить в себя, погружаясь в свой симулятор виртуальной реальности. Она создала там свой маленький мир и может часами там торчать.
Cmdr. Malloy С ней там был кто-то ещё.
Cmdr. Malloy Скоро объявят войну, Плисскен. Или ты не в курсе? Ах да, точно, тебе пох#й, правда?
Hershe Las Palmas О, я бы на твоём месте так не делал, Снейк. Видишь ли, у нас есть договорённость. Если со мной что-то случится — ты мёртв.
Snake Plissken Я уже мёртв.
[кашляет]
Hershe Las Palmas Понимаю твою точку зрения.
Snake Plissken Ты хочешь остаться здесь, пока Куэрво Джонс правит миром?
Hershe Las Palmas Чёрт возьми, нет. Это отстой! Так как же нам выбраться отсюда?
Snake Plissken Я скажу тебе, когда мы доберёмся.
Cuervo Jones Готовы к Новому Миру! Атака уже началась.
Snake Plissken Это дело посерьёзнее Кливленда.
Snake Plissken Хочешь эту штуку? Давай, забирай.
Cuervo Jones Поговори с Куэрво. Или вырву тебе яйца.
President Надеюсь, это того стоило. Потому что сейчас ты умрёшь.
Snake Plissken Все умирают.
President Убейте его.
Pipeline Это будет просто охренительная поездка, чувак. Поехали! Вау! Охренеть, мужик! Ладно, пусть передняя кромка тебя подхватит. Не вставай на доску, пока не поднимешься наверх. Не облажайся. Если слетишь с доски, это уже конец... Понял? Вау! Круто. Держись, Снейк. Воуу!
Hershe Las Palmas Нам понадобится какой-то отвлекающий манёвр.
Snake Plissken Чем больше меняется мир, тем больше всё остаётся по-прежнему. Ну что, Карджек? Рад видеть, что ты всё ещё таскаешь мой пистолет между ног.
Hershe Las Palmas Мечтай дальше, голубоглазая!
Hershe Gang Member Используйте воздух. Они горят. Санта-Аны. Ночной ветер.
Map to the Stars Eddie О чем ты говоришь?
Hershe Gang Member Смерть сверху.
Hershe Las Palmas Почему я должен уезжать? Я *обожаю* Лос-Анджелес. Куда мы пойдём?
Cuervo Jones Мы держим север за яйца! Поехали! Правда? Правда? Встречай меня в "Счастливом королевстве". Сегодня гуляем! Потому что завтра мы начнём наш путь к славе!
Cuervo Jones Ладно. Ладно!
Pipeline Ты, конечно, далёк, Снейк. В смысле, классно. Но я думал, ты - повыше.
Utopia Это безумие.
Cuervo Jones Именно! В этом и смысл.
Taslima О тебе всё время говорили. Что тебя никогда не смогут поймать, что бы ни делали. Очень круто, Змей.
Snake Plissken Рано или поздно всех ловят.
Pipeline Спасибо, что не убил меня, чувак. Я твой должник.
Taslima Не шуми. Если хочешь шуметь — ищи другой куст!
Snake Plissken Это ты тут весь шум поднимаешь.
Taslima Что ты здесь делаешь, в Лос-Анджелесе?
Snake Plissken Умираю.
Surgeon General of Beverly Hills Какие красивые голубые глаза!
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Курт Рассел
Курт Рассел
Kurt Russell
Стейси Кич
Стейси Кич
Stacy Keach
Клифф Робертсон
Cliff Robertson
Мишель Форбс
Michelle Forbes
Брюс Кэмпбелл
Брюс Кэмпбелл
Bruce Campbell
Стив Бушеми
Стив Бушеми
Steve Buscemi
Жорж Коррафас
Georges Corraface
Питер Джейсон
Питер Джейсон
Peter Jason
Валерия Голино
Валерия Голино
Valeria Golino
А.Дж. Ленджер
A. J. Langer
Роберт Кэрредин
Robert Carradine
Питер Фонда
Питер Фонда
Peter Fonda
Пэм Гриер
Пэм Гриер
Pam Grier
Лео Ли
Leo Li
«Все шансы стать одним из лучших»: свежее аниме от Netflix штурмует топы — на IMDb рейтинг взлетел до колоссальных 8,7 баллов
