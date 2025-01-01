[первые строки]

Female Narrator В конце XX века в Соединённых Штатах растёт сила враждебных сил. Город Лос-Анджелес охвачен преступностью и безнравственностью. Чтобы защитить и отстоять своих граждан, создаётся Полицейский корпус Соединённых Штатов. Кандидат в президенты предсказывает тысячелетнее землетрясение, которое разрушит Лос-Анджелес как божественное возмездие.

President Как могучий кулак Бога, Армагеддон обрушится на город Лос-Анджелес — город греха, город Гоморры, город Содома — и воды поднимутся, отделив этот грешный, грешный город от нашей страны.