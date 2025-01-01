Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Деревенская девушка Цитаты из фильма Деревенская девушка

Цитаты из фильма Деревенская девушка

Georgie Elgin Допустим, я пытаюсь помочь хоть чем-то небольшим.
Bernie Dodd Вот что моя бывшая жена постоянно напоминала мне с улыбкой. У неё была теория, что за каждым великим мужчиной стоит великая женщина. Она была глубоко убеждена, что именно она великая, а всё, что мне нужно — это её наставления.
Georgie Elgin Но это всё равно не доказывает, что теория совсем не верна. Думаю, в истории можно найти немало таких примеров.
Bernie Dodd Жаль, что у Леонардо да Винчи не было жены, чтобы его направлять, вот тогда он бы действительно чего-то добился.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Твоя жена правда хочет, чтобы ты сыграл эту роль?
Frank Elgin Да, она полностью за это.
Bernie Dodd Просто я задумался. В день, когда я её встретил, она показалась мне немного трудной в условиях и довольно властной, если честно.
Frank Elgin Она не всегда была такой.
Bernie Dodd О, я знаю, я знаю. Все сначала Джульетты, а в итоге — леди Макбеты.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Фрэнк на сцене.
Bernie Dodd Я знаю. Хочу с тобой поговорить.
Georgie Elgin В последний раз, когда мы говорили, мистер Додд, вы довели меня до слёз. Обещаю, больше так не будет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Мистер Кук, кажется, почти такой, каким злая фея обещала Фрэнку у колыбели.
Bernie Dodd О, он не так уж плох. Грубый, но с каменным сердцем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Это не «Студент-принц» и не «Время цветения». Парень, который играет эту роль, должен петь, играя, и играть, когда поёт.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Elgin Вместо того чтобы продавать патент на лекарство или что-то в этом роде, я продавал философию. Знаешь, что-то вроде торговца солнечным светом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Что это такое? Я пришёл сюда с самыми добрыми намерениями, а в итоге получается, что я тебя обижаю.
Frank Elgin Можно вставить слово?
Bernie Dodd Что я тебе принёс? Корзину с змеями?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Ты за него или против?
Georgie Elgin Я его жена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Они могут ужасно разозлиться, правда? Знаешь, моя жена была такой извращённой, что как-то сказала мне: «Надеюсь, твоя следующая пьеса провалится, чтобы весь мир увидел, как сильно я тебя люблю, несмотря на то, что ты — неудачник.»
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Фрэнк? Проблемы дома?
Frank Elgin Нет, ничего такого. В чём дело? Ты мне не веришь?
Bernie Dodd У всех дома проблемы. Те, кто их отрицает, просто имеют их слишком много.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Ты уверена, что я не мешаю?
Bernie Dodd Нет, нет. Мы как раз закрываемся, возвращаем театр призракам.
Georgie Elgin Нет ничего более таинственного и тихого, чем тёмный театр. Ночь без звёзд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Elgin Если шоу не выстрелит, я уж точно не хочу ехать в Нью-Йорк с пустыми руками.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Вы пришли как раз вовремя, миссис Элгин.
Georgie Elgin У меня на это талант.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Elgin Разве мама не красавица?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Фрэнк слабак. Он опора! И я как раз та, на кого он опирается.
Bernie Dodd Хорошая, крепкая поддержка. Тебе не приходило в голову, что ты и твоя сила — как раз причина его слабости? Я не люблю сильных женщин, миссис Элгин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Если не будешь осторожен, он до утра опрокинет целую бутылку виски. Он простывает, а это вполне уважительная причина для любого пьющего, чтобы нырнуть в бутылку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Ты делаешь его напряжённым и неуверенным. Ты постоянно к нему лезешь, а теперь и ко мне пытаешься!
Georgie Elgin И не думай, что я не могу — после десяти лет жизни с хитрым пьяницей.
Bernie Dodd Если бы у тебя хоть капля сострадания или любви к этому человеку, ты бы никогда не назвала его хитрым пьяницей.
Georgie Elgin Возможно, я больше люблю правду. Вот кто он, а я — жена пьяницы. Вот и правда. И, по-моему, пора перестать смотреть на всё, будто это мюзикл!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Берни Додд Можно мне закурить?
Джорджи Элгин Можно? Это что, дань леди?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Он ненавидит себя. Поэтому готов на всё, лишь бы его полюбили другие. Таких, как Фрэнк, надо было бы наделить двумя голосами. Тогда они могли бы отметить в бюллетене: и демократ, и республиканец. Вот тогда бы их все и любили.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Покажи мне свои запястья. Покажи мне свои запястья!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Я даже не знаю, с чего начать извиняться, миссис Элгин.
Georgie Elgin Начни с того, что не называй меня миссис Элгин.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Как ты мог так злиться на того, кого даже не знал?
Bernie Dodd Возможно, я и не злился на самом деле. Может, я кричал на тебя, чтобы держать себя на безопасном расстоянии гнева.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Ты пойдёшь на большой риск.
Bernie Dodd Именно такие риски и стоят того.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Никто не смотрел на меня как на женщину уже много лет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Elgin Ты мне нравишься?
Bartender Док, ты один из самых симпатичных парней, которых я когда-либо встречал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin У тебя есть ключ от комнаты? Ну, держи его. Я возьму другой в гостинице. И не буди меня, когда придёшь. Кто знает, может, мне снится что-то хорошее!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Фрэнк, предупреждаю тебя. Я ударю тебя первым попавшимся предметом!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Нам предстоит много тяжёлой работы, и у меня нет времени на игры с разозлёнными дамами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Туше. По-французски это значит...
Georgie Elgin Да брось, все же знают, что значит туше.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Фрэнк, я устала. Не играй в прятки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Драйзер, Бальзак, Монтень. Кто вообще читает эти книги?
Georgie Elgin Я читаю.
Bernie Dodd Боюсь спросить, нравятся ли они тебе. Ты бы мне голову оторвала. Монтень для меня слишком вежливый.
Georgie Elgin Это меня не удивляет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Cook Дама в этой статье точно попала в точку. Прямо в яблочко. Она говорит: «Элгин лишён той власти, которая так нужна этой роли». Нет власти. Вот в чём дело.
Bernie Dodd Знаешь, почему у него нет власти? Потому что у его жены её слишком много.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Я просто пытаюсь выяснить, была ли ты когда-нибудь актрисой?
Georgie Elgin О, нет. Не я, спасибо. Я просто деревенская девушка. Театр и его люди всегда были для меня полной загадкой. И остаются таковыми.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Cook Ты хочешь взять труп и вдохнуть в него жизнь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Для твоего сведения, он собирается напиться в стельку.
Bernie Dodd Почему женщины всегда думают, что понимают мужчин лучше, чем сами мужчины?
Georgie Elgin Возможно, потому что живут с ними.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Как Фрэнк?
Bernie Dodd Нормально. Как тут, дома?
Georgie Elgin Его немного смущало, что занавес поднялся так поздно.
Bernie Dodd Если бы только первые ряды обладали манерами балкона — какой бы это был замечательный мир.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Ну, Куки, никаких шуток, пожалуйста.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Ты даже моложе, чем я думала.
Bernie Dodd А ты пытаешься выглядеть как старая дама. Но ты не такая. Тебе не стоит так носить волосы. Есть два типа женщин: те, кто слишком много о себе думает, и те, кто слишком мало.
Georgie Elgin [саркастично] Слушай, какая жемчужина мудрости. Можно я тебя процитирую?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Без жалости. Мне это нравится. Теперь он хотя бы знает, чего ждать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Хуже быть не может — ездить в Голливуд на кастинг. А теперь ты предлагаешь мне отправиться на небеса!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Лесть — дело дешевое, мистер Додд. А как насчёт дорогой правды?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Cook Берни, каждый раз, когда ты так киваешь, это стоит нам пару сотен долларов. Ты нас этим доведёшь до банкротства.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin После каждой первой генеральной репетиции я всегда сажусь на сквозняке — надеюсь поймать пневмонию. Никогда не получается. О, как же я мечтаю о спокойствии кислородной палатки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Elgin Дай мне петлю! Давай же!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Некоторые мужики — странные ребята. Дела идут отлично, жена и дети в порядке, шутишь с пацанами в клубе. А на следующий день читаешь — повесился на люстре.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Я стараюсь быть осторожной, мистер Додд, но быть женой актёра — задача не из лёгких. Если скажу, что он великолепен, он говорит, что я неискренняя. Если скажу, что он не великолепен, он говорит, что я его не люблю.
Bernie Dodd Так почему бы тебе не сказать, что он хорош, но может быть лучше?
Georgie Elgin Разве критики не скажут ему то же самое?
Bernie Dodd Ты критик или жена?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Ладно, ладно, успокойся. Теперь моя очередь орать.
[поёт]
Jackie Любить и учиться, любить и учиться, Это просто, потом боль, Ты отступаешь, потом возвращаешься, Ты, может, взобрался на дерево знаний, Но когда любишь — действительно учишься, Любить и учиться, Учиться много, Это всё и сразу, Потом уже нет, Это мечта, Это заговор, Что-то седьмого неба, Или что-то ошибочно рожденное, Каждое утро, считая свои благословения, Их не набирается совсем, Я пришёл к этому
Frank Elgin Состояние блаженства несколько переоценено
Jackie Ну, давай, папа, давай.
Frank Elgin Живи и учись, плачь и пой, До последнего дня расплаты
Jackie А этот парень как?
Frank Elgin Но когда руки начинают цепляться, С трепетом, что приносят поцелуи, То, чему ты научился, Это то, что ты ничему не научился
Jackie Отведи меня домой, папа...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Эй, ты не Франк Элджин?
Frank Elgin Был им. Ни слова, или я скажу, что ты Харпо Маркс.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Он немного выпивал. Надёжным его не назовёшь, но это была всего лишь жалкая тень слабости в удивительном, светящемся человеке. Это привлекало многих из нас. Меня тоже. Я была так молода. Его недостатки казались трогательными и милыми. Они заставляли меня любить его ещё сильнее.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Фрэнк, причин выпить столько же, сколько и пьяниц. Но есть всего две причины, по которым пьяница перестаёт пить. Он умирает или сам решает завязать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd Я понимаю, что женщине приятно быть желанной и нужной, но не каждую минуту каждого дня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Elgin Это то, что я должен понять сам, с тобой или без тебя. Будет шоу успехом или провалом — не важно. Мне нужно найти себя, в одной комнате или в пяти.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Elgin Есть только одна вещь более очевидная, чем двое, смотрящие друг на друга с тоской — это двое, которые этого избегают.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Bernie Dodd У меня всегда кончаются сигареты.
Georgie Elgin Ты слишком много куришь.
Bernie Dodd А ты дерзкая. Но верная, стойкая и преданная. Мне это в женщинах нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Cook Он слишком стар для этой роли.
Bernie Dodd Наклей пару прядей. Он будет выглядеть на десять лет моложе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Elgin Я отдал тебе десять самых жестоких лет, какие только можно было провести вне концлагеря. И это может продолжаться дальше.
[начинает уходить, поворачивается]
Frank Elgin Вот тебе и речь, да? Похоже, я всё ещё играю. Но на этот раз есть небольшая разница. По крайней мере, я знаю, что это игра.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Georgie Elgin Мистер Додд, когда я была ребёнком, у нас в городе был дурачок, который упорно утверждал, что бивни слонов — это клавиши пианино, но он вам и в подмётки не годится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Frank Elgin Я столкнулся с кризисом там, в Бостоне, и вышел из него целым. Почти каждый может пережить кризис. Вот повседневная жизнь — вот что тяжело. Не уверен, что справлюсь, но шансы у меня есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Philip Cook Будь разумен. Этот парень мается в запое с тех пор, как ты был ребёнком.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость
2025, Япония, боевик, приключения, анимация
Долгая прогулка
Долгая прогулка
2025, США, ужасы
Дракула
Дракула
2025, Франция, мелодрама, фэнтези, ужасы
Зверопоезд
Зверопоезд
2025, Франция, боевик, анимация, комедия
Клёвый УLove
Клёвый УLove
2025, Россия, комедия, мелодрама
Альтер
Альтер
2025, Канада, боевик, фантастика
Выход 8
Выход 8
2025, Япония, приключения, ужасы, детектив
Вниз
Вниз
2025, Россия, боевик, мелодрама, триллер
Заклятие 4: Последний обряд
Заклятие 4: Последний обряд
2025, США, ужасы
Тогда. Сейчас. Потом
Тогда. Сейчас. Потом
2024, США, драма
Доктор Динозавров
Доктор Динозавров
2025, Россия, анимация
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Космос, ирония и Галя-ИИ: «Кибердеревня» выйдет со 2 сезоном уже этой осенью — знаем точную дату
Если надо объяснять, то не надо объяснять: вот в чем смысл фильма «Шоссе в никуда» Дэвида Линча (для тех, кто не понял)
«Я знаю, что ты убийца»: новую 105 серию «Клюквенного щербета» из публичного дома превратили в триллер
Те же яйца, только с зомби: идеальная замена «Атаке титанов» вышла еще 10 лет назад — завязка похожа, создатели те же, а рейтинг даже выше
Стивен Кинг уже определился с лучшим сериалом 2025 года: издевательства над детьми, расчлененка и нечисть — удивительно похоже на его «Институт»
Стивен Спилберг еле уговорил этих двух актеров сняться в его проектах — один из фильмов стал шедевром мирового кино
«18+» намеки от Гайдая, мат и стычки с Моргуновым: актеры почти сорвали съемки «Кавказской пленницы»
Новые «Звездные войны» уже можно назвать идеальными: не из-за Гослинга, Disney избавились от главного клише
Вот это поворот: самые неожиданные сюжетные повороты, после которых культовые фильмы смотрятся совсем по-другому
Что-то не так с Шелдоном? Клинический психолог назвала диагноз главного героя «Теории большого взрыва» — аутизмом и не пахнет
«Не хватало книге»: Кинг неожиданно признал — эта экранизация превзошла его творение по всем фронтам
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше