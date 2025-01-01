Jackie
Ладно, ладно, успокойся. Теперь моя очередь орать.
[поёт]
Jackie
Любить и учиться, любить и учиться, Это просто, потом боль, Ты отступаешь, потом возвращаешься, Ты, может, взобрался на дерево знаний, Но когда любишь — действительно учишься, Любить и учиться, Учиться много, Это всё и сразу, Потом уже нет, Это мечта, Это заговор, Что-то седьмого неба, Или что-то ошибочно рожденное, Каждое утро, считая свои благословения, Их не набирается совсем, Я пришёл к этому
Jackie
Ну, давай, папа, давай.
Frank Elgin
Живи и учись, плачь и пой, До последнего дня расплаты
Jackie
А этот парень как?
Frank Elgin
Но когда руки начинают цепляться, С трепетом, что приносят поцелуи, То, чему ты научился, Это то, что ты ничему не научился
Jackie
Отведи меня домой, папа...