Насир, работающий охранником в центре отдыха «Gözəl», получает вместе с напарником важное поручение от директора: в течение одного дня никого не впускать в центр. Однако именно Насир нарушает это правило. Он заходит в один из номеров и засыпает. Проснувшись, он строит план: позвать своего более состоятельного свояка Руслана и солгать ему, будто центр отдыха принадлежит ему. Но всё идёт не по плану. В центре отдыха есть кто-то ещё, кроме них. И этот «кто-то» — покойный тесть Насира и Руслана. Теперь у двух свояков и их жён одна цель: Насир должен каким-то образом отправить дух своего тестя обратно в иной мир. А это оказывается делом одновременно трудным и очень смешным.