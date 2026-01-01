Оповещения от Киноафиши
Спросите любую девушку
Награды и номинации фильма Спросите любую девушку
Награды и номинации фильма Спросите любую девушку 1959
Золотой глобус 1960
Лучшая женская роль (комедия или мюзикл)
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1960
Best Foreign Actress
Победитель
Берлинале 1959
Лучшая актриса
Победитель
Золотой берлинский медведь
Номинант
