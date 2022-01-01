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Победа Победа
Киноафиша Фильмы Победа Победа, 1981: актеры и роли
Victory Победа 1981 / США
6.7 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
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Победа, 1981: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Хьюстон John Huston
В ролях
Сильвестр Сталлоне Сильвестр Сталлоне Sylvester Stallone Майкл Кейн Майкл Кейн Michael Caine Пеле Бобби Мур Bobby Moore Освальдо Ардилес Osvaldo Ardiles Макс фон Сюдов Макс фон Сюдов Max von Sydow
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Главная роль
Главная роль
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