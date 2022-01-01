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Силквуд Силквуд
Киноафиша Фильмы Силквуд Силквуд, 1983: актеры и роли
Silkwood Силквуд 1983 / США
7.2 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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Силквуд, 1983: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Майк Николс Майк Николс Mike Nichols
В ролях
Мэрил Стрип Мэрил Стрип Meryl Streep Курт Рассел Курт Рассел Kurt Russell Шер Шер Cher Фред Уорд Fred Ward Дайана Скаруид Diana Scarwid
Одна
Одна
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Главная роль
Главная роль
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