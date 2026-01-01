Оповещения от Киноафиши
Силквуд
Награды и номинации фильма Силквуд
Награды и номинации фильма Силквуд 1983
Оскар 1984
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая режиссура
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
Лучший монтаж
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Лучший оригинальный сценарий
Номинант
Золотой глобус 1984
Лучшая актриса второго плана
Победитель
Лучший фильм (драма)
Номинант
Лучшая женская роль (драма)
Номинант
Лучший режиссёр
Номинант
Best Performance by an Actor in a Supporting Role in a Motion Picture
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 1985
Лучшая женская роль
Номинант
Лучшая женская роль второго плана
Номинант
