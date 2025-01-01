Дон ЖонЭта чёртова женщина! Обычно я не люблю, когда девушка смотрит мне прямо в глаза, а эта смотрит очень часто. Но я не знаю, в чём дело, когда она так делает, меня это не напрягает. Я просто смотрю ей в ответ, и вскоре я твёрдый, как камень. Будто она знает, о чём я думаю, или я знаю, о чём она думает. Не знаю, это взаимно. Чёрт побери, мне это нравится! И я не имею в виду любовь, типа «я её люблю» или хочу жениться, ни в коем случае не о таком. И она тоже нет... она не может. Думаю, я имею в виду любовь, как... ты знаешь, мы занимаемся любовью. И пока мы этим заняты, вся фигня уходит на второй план, остаёмся только я и она, и да, я теряюсь в ней. И вижу, что она теряется во мне. И мы просто чёртовски... теряемся вместе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don JonВ жизни меня по-настоящему волнует всего несколько вещей. Мое тело. Моя хата. Моя тачка. Моя семья. Моя церковь. Мои парни. Мои девчонки. Мое порно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don JonВ следующие несколько минут вся эта х#рня уходит на второй план, и в мире остаются только эти сиськи... эта жопа... минет... ковбой, догги, финал — и всё, мне ничего не надо говорить, ничего делать. Я просто полностью теряюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[первые слова]
Дон ЖуанДа. Не буду врать. Но этот звук делает меня твердым как гр****й камень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don JonПростите меня, отец, ибо я согрешил. Прошла неделя с моей последней исповеди. С прошлого воскресенья я дважды имел половые связи вне брака. Я также смотрел порнографические видео и мастурбировал семнадцать раз. За эти и все остальные грехи моей жизни я каюсь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
MonicaЯ всего лишь говорю, что у этой девчонки свои заморочки. Ей наплевать на Джонни, она ничего о нём не знает. Ей нужен парень, который будет делать всё, что она скажет. Хорошо, что она с тобой рассталась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
DannyСлушай, мне нравятся не больше нескольких сисек. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет. Хорошая горсть — это люблю, но больше — нет! Это начинает напоминать мне мою маму или что-то такое.
BarbaraЯ пока не могу тебя пустить внутрь. Нет, потому что я не знаю, что это будет значить. Понимаешь? Я не хочу ничего делать, если это ничего не значит. Ммм... Разве не лучше, когда это что-то значит?
Angela[после встречи с Барбарой]Я её люблю! Я её люблю!
Jon Sr.Неплохо, да? Совсем даже ничего!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don JonВ жизни меня действительно волнует всего несколько вещей. Моё тело. Моя хата. Моя тачка. Моя семья. Моя церковь. Мои пацаны. Мои девчонки. И мой порнух. Знаю, последнее звучит странно, но я просто говорю честно. Ничего другого не действует на меня так же, даже настоящая ж#па. А у меня её хватает... Как думаешь, почему мои пацаны зовут меня «Дон»?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don JonЭтот звук делает меня твердым, как гр***ый камень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Don Jon[едем в церковь]Боже, ты что, еб##ый дурак! Ты еб##ый дурак! Ты дурак за рулём этой еб##ой машины!