Цитаты из фильма Страсти Дон Жуана

Barbara *Фильмы и порно — это разные вещи, Джон. За фильмы дают награды.*
Don Jon За порно тоже дают награды.
[последние слова]
Дон Жон Эта чёртова женщина! Обычно я не люблю, когда девушка смотрит мне прямо в глаза, а эта смотрит очень часто. Но я не знаю, в чём дело, когда она так делает, меня это не напрягает. Я просто смотрю ей в ответ, и вскоре я твёрдый, как камень. Будто она знает, о чём я думаю, или я знаю, о чём она думает. Не знаю, это взаимно. Чёрт побери, мне это нравится! И я не имею в виду любовь, типа «я её люблю» или хочу жениться, ни в коем случае не о таком. И она тоже нет... она не может. Думаю, я имею в виду любовь, как... ты знаешь, мы занимаемся любовью. И пока мы этим заняты, вся фигня уходит на второй план, остаёмся только я и она, и да, я теряюсь в ней. И вижу, что она теряется во мне. И мы просто чёртовски... теряемся вместе.
Don Jon В жизни меня по-настоящему волнует всего несколько вещей. Мое тело. Моя хата. Моя тачка. Моя семья. Моя церковь. Мои парни. Мои девчонки. Мое порно.
Don Jon В следующие несколько минут вся эта х#рня уходит на второй план, и в мире остаются только эти сиськи... эта жопа... минет... ковбой, догги, финал — и всё, мне ничего не надо говорить, ничего делать. Я просто полностью теряюсь.
[первые слова]
Дон Жуан Да. Не буду врать. Но этот звук делает меня твердым как гр****й камень.
Don Jon Простите меня, отец, ибо я согрешил. Прошла неделя с моей последней исповеди. С прошлого воскресенья я дважды имел половые связи вне брака. Я также смотрел порнографические видео и мастурбировал семнадцать раз. За эти и все остальные грехи моей жизни я каюсь.
Monica Я всего лишь говорю, что у этой девчонки свои заморочки. Ей наплевать на Джонни, она ничего о нём не знает. Ей нужен парень, который будет делать всё, что она скажет. Хорошо, что она с тобой рассталась.
Danny Слушай, мне нравятся не больше нескольких сисек. Нет, нет, нет, нет, нет. Нет. Хорошая горсть — это люблю, но больше — нет! Это начинает напоминать мне мою маму или что-то такое.
Don Jon Господи!
Bobby Да, у твоей мамки реально огромные с#с#и.
Danny Не говори про мою мать.
Bobby Ты про маму начал.
Don Jon Главный момент? В реальной жизни такого не бывает. Настоящие девушки на такое не идут. Ты просто должен кончить в эту чёртову презерватив.
Don Jon Я никогда не трогаю свой член, пока не найду подходящий клип.
Barbara Не говори про пылесос передо мной, ну же!
Don Jon Почему, что случилось?
Barbara Почему? Потому что это не сексуально, вот почему!
Angela Я похожа на бабушку, но у меня есть внуки?
Bobby Это она?
Don Jon Это точно она!
Bobby Она — десяточка!
Don Jon Эта девчонка больше, чем просто десять, братан.
Bobby Такого не бывает. Есть шкала от 1 до 10.
Don Jon Я просто говорю...
Bobby О боже, ты уже в неё влюбился?
Barbara [Джон делает Барбаре страстные ласки] Джон?
Don Jon Да?
Barbara Я пока не могу тебя пустить внутрь. Нет, потому что я не знаю, что это будет значить. Понимаешь? Я не хочу ничего делать, если это ничего не значит. Ммм... Разве не лучше, когда это что-то значит?
Don Jon Да.
Barbara Думаю, тебе стоит вернуться в школу, детка.
Don Jon Что?
Barbara Да брось, всего лишь вечерние курсы. Получишь диплом.
Don Jon О!
Barbara Ты была бы очень сексуальна с нормальной работой.
Don Jon Ага! Да...
Barbara Ну что скажешь? Ты, я и наши друзья — как насчёт совместного выхода?
Don Jon О, да. Да.
Barbara Да? И наши семьи познакомятся, да? Да?
Don Jon Да!
Barbara И ты пойдёшь на один вечерний курс ради меня, детка? Всего один? А? Да? Да?
Don Jon Да! О!
Barbara А потом ты меня трахнешь в мою узкую задницу, детка? Пожалуйста?
Don Jon Ё-моё!
Barbara И, может, кончишь мне на лицо? А? Джон? Хочешь кончить мне на лицо?
Don Jon О, да!
Barbara Тогда давай, детка, кончай для меня! Кончай! Кончай!
Barbara [Джон кончает на джинсы Барбары] Ага! Угу. Классно.
Don Jon Ё-моё!
Barbara Ты такая милая. Позвони мне.
Don Jon Обязательно.
Don Jon Ты — самое прекрасное, что я когда-либо видел в своей жизни.
Barbara Ты любишь фильмы?
Angela [после встречи с Барбарой] Я её люблю! Я её люблю!
Jon Sr. Неплохо, да? Совсем даже ничего!
Don Jon В жизни меня действительно волнует всего несколько вещей. Моё тело. Моя хата. Моя тачка. Моя семья. Моя церковь. Мои пацаны. Мои девчонки. И мой порнух. Знаю, последнее звучит странно, но я просто говорю честно. Ничего другого не действует на меня так же, даже настоящая ж#па. А у меня её хватает... Как думаешь, почему мои пацаны зовут меня «Дон»?
Don Jon Этот звук делает меня твердым, как гр***ый камень.
Don Jon [едем в церковь] Боже, ты что, еб##ый дурак! Ты еб##ый дурак! Ты дурак за рулём этой еб##ой машины!
