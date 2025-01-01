[последние слова]

Эта чёртова женщина! Обычно я не люблю, когда девушка смотрит мне прямо в глаза, а эта смотрит очень часто. Но я не знаю, в чём дело, когда она так делает, меня это не напрягает. Я просто смотрю ей в ответ, и вскоре я твёрдый, как камень. Будто она знает, о чём я думаю, или я знаю, о чём она думает. Не знаю, это взаимно. Чёрт побери, мне это нравится! И я не имею в виду любовь, типа «я её люблю» или хочу жениться, ни в коем случае не о таком. И она тоже нет... она не может. Думаю, я имею в виду любовь, как... ты знаешь, мы занимаемся любовью. И пока мы этим заняты, вся фигня уходит на второй план, остаёмся только я и она, и да, я теряюсь в ней. И вижу, что она теряется во мне. И мы просто чёртовски... теряемся вместе.