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Страсти Дон Жуана
Отзывы о фильме «Страсти Дон Жуана»
Don Jon
Страсти Дон Жуана
2013 / США
Трейлер
6.6
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Toporock
2 апреля 2015, 12:51
Ребятки, а тут без коментов совсем стыдно. Я предлагаю от Киноафишы, принципиально заслать завтра по утру, представителя, ибо это не серьезно....✊
2 апреля 2015, 12:51
0
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Bbbugl
2 апреля 2015, 12:51
На данную тему можно было снять короткометражку,так что 1ч.30 мин просто даже нечем было заполнить
Джулианна Мур
-добавила очень сомнительный проект в свою фильмографию.Неужели у нее все так плохо,что нужно было сниматься в этом отстое?!
В зале было 6 человек-двое"перед нами"стали играть в игры на телефоне,двое"позади нас"-ушли через полчаса
Люди,даже не думайте ходить на эту муть
1/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Афоня
2 апреля 2015, 12:51
Нормальный мужской фильм, девочкам конечно не понравится, да и влюблённым парочкам лучше не ходить, смотреть надо в мужской компании под хорошее настроение.
Не ожидал я конечно, что в фильме так много времени будет уделено порно и мастурбации, кою сравнивают с нарко-зависимостью, но в этом и изюминка этого фильма, отличающая этот фильм от множества других с мачо ГГ, меняющих женщин как перчатки.
Единственное, что растроило, это Джулианна Мур, старовата она для таких ролей.
7/10
2 апреля 2015, 12:51
0
0
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Lil
2 апреля 2015, 12:51
Фильмец, конечно, ни о чем! Т.е. я не могу сказать, что мне было скучно или что я всё время ловила себя на мысли "какой неправдоподобный момент". Нет! Временами было очень смешно, и сюжет вполне реалистичный. Главный герой-типичный представитель современного поколения прожигателей жизни без пользы дела. И даже порносцены меня не расстроили, ибо много на них жалуются. Нооооо... блин, меня просто убила КОНЦОВКА!!! Она такая нелепая! Просто всё коту под хвост. Как грится, начали за здравие и закончили за упокой. Джулиана Мур, конечно, там ни к селу, ни к городу.
На такую роль нужно было взять актрису другого плана, помоложе-посексуальнее. Не знаю, чем Гордон Левитт руководствовался при выборе актеров. Но, этой "немолодой" тетке в данной роли я просто не поверила ✊ Странно она там смотрится ооочень!
Оценку ставлю 6/10.
2 апреля 2015, 12:51
0
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fanbunga
2 апреля 2015, 12:51
Ха, парень-то попал. Нашел замену порнушке в лице немолодой дамочки. Ей бы щеночка завести, чтобы было, о ком заботиться, так нет, ей подавай щеночка под метр восемьдесят, с перманентным стояком. Порастворяются они друг в друге какое-то время, но рано или поздно придется разбегаться, и вот тогда будет драма.
Сестренка Джона понравилась, забавная. Похожа на аутиста, а вон какая здравая оказалась.
ДГЛ молодец. Он мне даже интереснее показался как режиссер и сценарист, чем как актер.
8/10
2 апреля 2015, 12:51
0
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Джулианна Мур-добавила очень сомнительный проект в свою фильмографию.Неужели у нее все так плохо,что нужно было сниматься в этом отстое?!
В зале было 6 человек-двое"перед нами"стали играть в игры на телефоне,двое"позади нас"-ушли через полчаса
Люди,даже не думайте ходить на эту муть
1/10
Не ожидал я конечно, что в фильме так много времени будет уделено порно и мастурбации, кою сравнивают с нарко-зависимостью, но в этом и изюминка этого фильма, отличающая этот фильм от множества других с мачо ГГ, меняющих женщин как перчатки.
Единственное, что растроило, это Джулианна Мур, старовата она для таких ролей.
7/10
На такую роль нужно было взять актрису другого плана, помоложе-посексуальнее. Не знаю, чем Гордон Левитт руководствовался при выборе актеров. Но, этой "немолодой" тетке в данной роли я просто не поверила ✊ Странно она там смотрится ооочень!
Оценку ставлю 6/10.
Сестренка Джона понравилась, забавная. Похожа на аутиста, а вон какая здравая оказалась.
ДГЛ молодец. Он мне даже интереснее показался как режиссер и сценарист, чем как актер.
8/10
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