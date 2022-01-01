Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Нахимовцы" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Странный Томас Странный Томас
Киноафиша Фильмы Странный Томас Странный Томас, 2013: актеры и роли
Odd Thomas Странный Томас 2013 / США
6.8 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.8
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Странный Томас, 2013: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Стивен Соммерс Stephen Sommers
В ролях
Антон Ельчин Антон Ельчин Anton Yelchin Уиллем Дефо Уиллем Дефо Willem Dafoe Леонор Варела Леонор Варела Leonor Varela Мелисса Ордвэй Пэттон Освальт Пэттон Освальт Patton Oswalt
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Три кота и море приключений
Три кота и море приключений
2022, Россия, анимация, приключения
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Related video
Охрана не успела среагировать: выступление Киркорова едва не обернулось провалом
Ответил всем недоброжелателям: покинувший страну Малахов вышел на связь
Тест: только тот, кто по-настоящему любит советские фильмы, наберет 14/14
Готовится лечь под нож хирурга: Бабкина раскрыла все карты
«Знакомство началось с поцелуя»: 29-летняя актриса не смолчала о связи с Бероевым
Вынужден отказаться от баснословных трат: Эмин решился на откровения
Привечают на свою голову: правду о жизни Винокура раскрыла Королева
Такой 75-летнюю Татьяну Тарасову не видели: народ ахнул
«Больше не контактировали»: правду о связи с Пугачевой раскрыл молодой исполнитель
Без слез говорить не смогла: вот что происходило с Валиевой на Олимпиаде
Гаражи пустуют: вот что стало известно о роскошном автопарке Галкина
Может повторить судьбу Абдулова: правду о 73-летнем Леонтьеве раскрыл хирург
Приложение киноафиши