Сват
7.3
Сват

Once I Was 18+
О фильме

1968 год в Израиле. Только что закончилась шестидневная война, результатом которой стало безоговорочное поражение арабских государств. Евреи ликуют, а жизнь молодых людей кажется светлой и беззаботной. Но трое ребят из Хайфы неожиданно открывают для себя темную сторону существования, попав в район, где обитают неблагополучные жители и преступники, многие из которых пережили ужасы Холокоста во время Второй Мировой войны.

Страна Израиль
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2010
Премьера в мире 23 июня 2010
23 июня 2010 Израиль
24 августа 2010 США
Бюджет $2 150 000
Сборы в мире $2 920
Производство Metro Communications, Artomas Communications, United Channel Movies
Once I Was, The Matchmaker, A házasságközvetítõ, A kerítő, Ein Sommer in Haifa, Paam Hayiti, Provodadžija, Swat, Ο προξενητής, Сват
Ави Нешер
Адир Миллер
Майя Дегэн
Дрор Керен
Рейтинг фильма

7.3
10 голосов
7.3 IMDb
Кадры из фильма
