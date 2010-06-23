Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
1968 год в Израиле. Только что закончилась шестидневная война, результатом которой стало безоговорочное поражение арабских государств. Евреи ликуют, а жизнь молодых людей кажется светлой и беззаботной. Но трое ребят из Хайфы неожиданно открывают для себя темную сторону существования, попав в район, где обитают неблагополучные жители и преступники, многие из которых пережили ужасы Холокоста во время Второй Мировой войны.
|23 июня 2010
|Израиль
|24 августа 2010
|США