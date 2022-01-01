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Дом-призрак 3D Дом-призрак 3D
Киноафиша Фильмы Дом-призрак 3D Дом-призрак 3D, 2011: актеры и роли
Haunted Дом-призрак 3D 2011 / Индия
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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Дом-призрак 3D, 2011: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Викрам Бхатт Vikram Bhatt
В ролях
Тиа Баджпаи Кришна Бхатт Krishna Bhatt Мимох Чакраборти Mahaakshay Chakraborty Никита Джанджани Мохан Капур Mohan Kapoor
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Главная роль
Главная роль
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