Дом-призрак 3D
– Действие фильма разворачивается в расположенном в туманных горах особняке Глен Манор, с тайнами прошлого и посещаемый привидениями в настоящем. Главный герой, Рехан, приезжает туда для завершения сделки по продаже особняка, которую начал ещё его отец. Здесь он обнаруживает, что некая таинственная сила, владеющая поместьем, может поставить эту сделку под угрозу. Однако, когда он исследует эти необъяснимые явления, он раскрывает секрет… и влюбляется! О продаже поместья забыто, а тайна его становится самой большой проблемой в жизни Рехана… Но как ему спасти ее, если она уже мертва?
