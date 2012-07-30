Меню
Дом-призрак 3D - трейлер
Дом-призрак 3D. Трейлер

Дом-призрак 3D. Трейлер

Дата публикации: 30 июля 2012
Дом-призрак 3D – Действие фильма разворачивается в расположенном в туманных горах особняке Глен Манор, с тайнами прошлого и посещаемый привидениями в настоящем. Главный герой, Рехан, приезжает туда для завершения сделки по продаже особняка, которую начал ещё его отец. Здесь он обнаруживает, что некая таинственная сила, владеющая поместьем, может поставить эту сделку под угрозу. Однако, когда он исследует эти необъяснимые явления, он раскрывает секрет… и влюбляется! О продаже поместья забыто, а тайна его становится самой большой проблемой в жизни Рехана… Но как ему спасти ее, если она уже мертва?
6.7 Дом-призрак 3D
Дом-призрак 3D ужасы, триллер, детектив, 2011, Индия
