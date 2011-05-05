Дом-призрак 3D - трейлер
Дом-призрак 3D

, 2011
Haunted
Индия / ужасы, триллер, детектив / 18+
О фильме

Действие фильма разворачивается в расположенном в туманных горах особняке Глен Манор, с тайнами прошлого и посещаемый привидениями в настоящем. Главный герой, Рехан, приезжает туда для завершения сделки по продаже особняка, которую начал ещё его отец. Здесь он обнаруживает, что некая таинственная сила, владеющая поместьем, может поставить эту сделку под угрозу. Однако, когда он исследует эти необъяснимые явления, он раскрывает секрет… и влюбляется! О продаже поместья забыто, а тайна его становится самой большой проблемой в жизни Рехана… Но как ему спасти ее, если она уже мертва?

В ролях

Тиа Баджпаи
Кришна Бхатт
Мимох Чакраборти
Никита Джанджани
Мохан Капур
Achint Kaur
Режиссер Викрам Бхатт
Сценарист Шакил Азми, Amin Hajee, Rajshri Sudhakar
Композитор Чирантан Бхатт
Детали фильма

Страна Индия
Продолжительность 2 часа 23 минуты
Год выпуска 2011
Премьера в мире 5 мая 2011
Дата выхода
5 мая 2011 Индия
Производство ASA Production & Enterprises, BVG Films, DAR Motion Pictures
Другие названия
Haunted, Haunted: 3D, Дом-призрак

6.4 IMDb

