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Sadako

Звонок. Последняя глава, 2019

2019 / Япония
3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
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Жуткий хоррор от режиссера оригинального «Звонка»
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История про смертоносную VHS-ку пережила множество реинкарнаций, но теперь в режиссерское кресло возвращается ее легендарный зачинщик Хидэо Наката, и у него есть новый взгляд на то, как может действовать проклятие в эпоху цифрового видеопотока.

Молодая психотерапевт Маю работает в больнице, и в одну из смен ей поручают новую пациентку – маленькую девочку, выжившую после пожара. В поджоге подозревают слетевшую с катушек мать ребенка. 

До трагедии девочка, которая не знает своего имени, жила в чудовищных условиях, так как ее мать была уверена, что растит реинкарнацию Садако, героини тех самых мистических кассет. 

Расследуя ужасающие подробности жизни пациентки, Маю иногда делится некоторыми из них со своим младшим братом Кодзумой. Своенравный Кодзума с азартом подхватывает историю девочки, чтобы сделать из него видеосюжет для YouTube и прославиться как блогер. Так в интернет попадает видео, которое может оказаться столь же опасным, как и его аналоговый предшественник. 

Параллельно этим событиям зрителю представляют загадочную женщину с дальнего побережья, которая ухаживает за некой «пещерой Садако». Придя к скалам в очередной раз, женщина находит храм беспокойного духа разрушенным.

Первый «Звонок» Хидэо Накаты вышел на экраны в 1998 году и навсегда изменил историю жанра ужасов. Кинематографисты Японии, а позже и США снимали один за другим ремейки и сиквелы, всё больше отдаляясь от литературного первоисточника Кодзи Судзуки. За все эти годы подлинным успехом могли похвастаться только оригинальный фильм и его американская версия, снятая Гором Вербински, с Наоми Уоттс в главной роли. 

Фильм частично основан на романе «Прилив», входящим в серию книг «Звонок» (или «Кольцо») Кодзи Судзуки. 

Премьера фильма состоялась в рамках Fantasia Festival в июле 2019 года и получила в целом положительные отзывы зрителей. 

Хидэо Наката уверенно следует приемам так называемых J-хорроров, в которых призраки традиционно мелькают в отражениях предметов интерьера или безмолвно появляются за спинами своих жертв. Режиссер уверен, что такое умеренное присутствие духов на экране делает их еще страшней. Также он намеренно старается обходиться в своих работах малым количеством крови, признаваясь, что никогда не любил фильмы, в которых происходит кровавое месиво, как, например, в серии «Зловещие мертвецы» Сэма Рэйми. 

Говоря о том, почему он всё реже сотрудничает с голливудскими студиями после фильма «Чат» (2010), Наката признавался, что его не устраивает система зрительских тестовых просмотров, которые студии проводят для того, чтобы получить предварительные оценки аудитории и в случае неудачи исправить ошибки. Наката уверен, что фильм жанра ужасов априори должен внушать зрителю чувство беспокойства, которое позже может вынудить его поставить фильму низкую оценку, что в свою очередь приведет к «исправлениям» со стороны продюсеров. 

Маю работает психологом в больнице. Однажды к ней попадает очень необычная пациентка: маленькая девочка не может произнести ничего, кроме своего имени. Вскоре, вокруг новой пациентки начинают происходить мистические события.

3.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.1
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 17 декабря 2020
Премьера онлайн 30 октября 2019
Премьера в мире 24 мая 2019
Возраст 18+
Прокатчик Кинологистика
Режиссер
Хидео Наката
Хидео Наката
В ролях
Эридза Икэда
Эридза Икэда
Такаси Цукамото
Такаси Цукамото
Хироя Симидзу
Хироя Симидзу
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Звонок. Последняя глава 3 постера
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Полиция находит на улице одинокую маленькую девочку, страдающую амнезией. Скоро становится понятно, что она связана с недавним пожаром в жилом доме, унесшим несколько жизней. Молодой психолог Майя хочет помочь своей юной пациентке и узнать правду о недавней трагедии. Сделать это оказывается не так просто, ведь в больнице теперь происходят паранормальные странности. Но это только начало проблем. Трудностей Майе подкинет нерадивый брат, мечтающий стать видеоблогером. Ради популярности он…
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Артём Салахов 17 декабря 2020, 02:39
Хороший фильм , добрый ,а самое главное хайповый , ну очевидно же японцы вещи делабт
Иван Иванов 20 декабря 2020, 14:39
Фильм как индиское кино ! Жалею что пошел !
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Кадры из фильма Все кадры
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