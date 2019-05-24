Звонок. Последняя глава, 2019

История про смертоносную VHS-ку пережила множество реинкарнаций, но теперь в режиссерское кресло возвращается ее легендарный зачинщик Хидэо Наката, и у него есть новый взгляд на то, как может действовать проклятие в эпоху цифрового видеопотока.

Молодая психотерапевт Маю работает в больнице, и в одну из смен ей поручают новую пациентку – маленькую девочку, выжившую после пожара. В поджоге подозревают слетевшую с катушек мать ребенка.

До трагедии девочка, которая не знает своего имени, жила в чудовищных условиях, так как ее мать была уверена, что растит реинкарнацию Садако, героини тех самых мистических кассет.

Расследуя ужасающие подробности жизни пациентки, Маю иногда делится некоторыми из них со своим младшим братом Кодзумой. Своенравный Кодзума с азартом подхватывает историю девочки, чтобы сделать из него видеосюжет для YouTube и прославиться как блогер. Так в интернет попадает видео, которое может оказаться столь же опасным, как и его аналоговый предшественник.

Параллельно этим событиям зрителю представляют загадочную женщину с дальнего побережья, которая ухаживает за некой «пещерой Садако». Придя к скалам в очередной раз, женщина находит храм беспокойного духа разрушенным.

Первый «Звонок» Хидэо Накаты вышел на экраны в 1998 году и навсегда изменил историю жанра ужасов. Кинематографисты Японии, а позже и США снимали один за другим ремейки и сиквелы, всё больше отдаляясь от литературного первоисточника Кодзи Судзуки. За все эти годы подлинным успехом могли похвастаться только оригинальный фильм и его американская версия, снятая Гором Вербински, с Наоми Уоттс в главной роли.