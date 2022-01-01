Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вершина страха" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Уже не дети Уже не дети
Киноафиша Фильмы Уже не дети Отзывы о фильме «Уже не дети»
Electrick Children Уже не дети 2012 / США
5.7 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Отзывы о фильме «Уже не дети»

Вся информация о фильме
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

Сейчас обсуждают Эра выживания
Эра выживания 5 комментариев
Барбоскины Team
Барбоскины Team 4 комментария
Эксперимент «Ведьма»
Эксперимент «Ведьма» 1 комментарий
Обсудить новинки кино в чате
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Вышка
Вышка
2022, Великобритания / США, триллер
Миньоны: Грювитация
Миньоны: Грювитация
2022, США / Франция / Япония, анимация, фантастика, приключения, комедия, семейный
Три тысячи лет желаний
Три тысячи лет желаний
2022, Австралия / США, драма, фэнтези, мелодрама
Красная Шапочка
Красная Шапочка
2022, Россия, фэнтези, приключения, семейный
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Эра выживания
Эра выживания
2022, Литва / Франция / Бельгия, приключения, драма, фантастика
Хранитель тайн
Хранитель тайн
2022, Испания / Аргентина / Германия, триллер
Безумная дорога
Безумная дорога
2021, Австралия, боевик, ужасы
Решение уйти
Решение уйти
2022, Корея, криминал, драма, мистика
Далекие близкие
Далекие близкие
2022, Россия, драма
Дитя погоды
Дитя погоды
2019, Япония, аниме , мелодрама, анимация, фэнтези
Related video
Россиянам раскрыли глаза на оправдания Малахова: все к этому шло
Собчак огорошила пикантным признанием: «Сыну могло бы быть 18»
В разводе с Петросяном рано ставить точку : о «мести» Степаненко узнала вся страна
Последствия пластики вдовы Кобзона вызвали оторопь: скрыть не удалось
Новый сезон без Ягудина? Что известно о новых ведущих «Ледникового периода»
«Голос 60+» даром не прошел: 63-летнюю Ларису Гузееву не узнать
Новое ток-шоу не за горами? Правда о жизни родившей в 11 лет Вали Исаевой вызвала оторопь
Вторая Пугачева? 50-летняя Буланова огорошила признанием о пополнении в семье
Беды обходят стороной: эти 4 знака Зодиака под защитой высших сил
«Ледниковый период» под угрозой срыва? Виновный назван
Скандал Ягудина с Плющенко поспособствовал? Назван новый ведущий «Ледникового периода»
С Паулиной Андреевой не сравнить: бывшую Бондарчука подняли на смех
Приложение киноафиши